Natal da Esperança terá show de Gustavo Henrique e Edu e Hernandes

A programação do Natal da Esperança continua a agitar a Praça dos Estudantes. No dia 19, é a vez dos shows de Gustavo Henrique e da dupla Edu e Hernandes. Os concertos são gratuitos e o local ainda exibe uma exuberante decoração natalina. No dia 22, a população está convidada para assistir a apresentação de Nosso Balanço.