Natal de caos em Piraputanga: Falta de energia e água expulsa moradores e turistas

Você Repórter

Enquanto o Natal é um momento de celebração e união, em Piraputanga, distrito de Aquidauana, o cenário foi de desespero e indignação. Pelo terceiro ano consecutivo, a comunidade enfrentou o apagão de serviços básicos como energia elétrica, água e internet durante as festas de fim de ano. O caos forçou moradores a abandonar suas casas e deixou turistas, que buscavam tranquilidade, frustrados com o descaso.



“É sempre assim: chega o Natal e ficamos sem energia. Já virou rotina, mas nunca deveria ser normal. Sem luz, sem água e sem internet, a única opção é sair de casa. Como o turismo vai sobreviver desse jeito?”, questiona Edson Fernandes de Almeida, presidente da Associação de Moradores do distrito.



Ele sugere uma solução imediata. “A Energisa deveria colocar um gerador para garantir a energia, pelo menos nesta época crítica. O descaso é inaceitável”.







Sandra Rosa de Azevedo e Silva, professora e moradora há 20 anos, também não esconde a revolta. “É como se estivéssemos na pré-história. Sem energia, sem água, sem nada. Turistas vêm para cá e não têm o mínimo de estrutura. Isso afeta todo mundo, desde famílias com bebês até quem precisa de energia para refrigerar medicamentos vitais, como insulina. É desumano”, dispara.



A indignação ecoa em relatos como o de Ivo de Lima, coordenador da Igreja São João Batista. Sem outra opção, ele deixou Piraputanga no meio do Natal. “Eu amo esse lugar, mas é impossível viver assim. Choveu, acabou a energia. Isso é descaso total com a comunidade e com os turistas que ajudam a movimentar a economia local. Pagamos nossas contas, mas não recebemos nem o básico. Até para emergências, ficamos ilhados”.



O apagão constante em Piraputanga, agravado durante as chuvas de fim de ano, não é apenas um problema local. É um alerta sobre como a negligência pode destruir o potencial turístico e comprometer a qualidade de vida de uma comunidade inteira.