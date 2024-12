Natal em Aquidauana será marcado por chuvas e temperaturas agradáveis

Clima nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro

Aquidauana terá um Natal úmido e com clima ameno, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta quarta-feira (25), a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 30°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia e da noite.



A umidade relativa do ar também será alta, variando entre 100% e 70%, o que aumenta a sensação de abafamento.



Os moradores devem se preparar para mudanças repentinas no clima e evitar atividades ao ar livre em áreas abertas durante as trovoadas. Mesmo com o tempo instável, o clima ameno e o frescor da chuva podem trazer um charme especial para as comemorações natalinas na região.



O Inmet recomenda atenção redobrada para quem pretende se deslocar pelas estradas neste feriado, devido às condições de visibilidade reduzida em caso de chuva intensa.