Natal será de calor e possibilidade de chuva em Aquidauana

Os termômetros devem marcar mínima de 24 °C e máxima de 37 °C
Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, indica temperaturas elevadas e variação de nebulosidade ao longo do dia, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os termômetros devem marcar mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. O céu permanece com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada em alguns períodos do dia.
A orientação é para que moradores e visitantes fiquem atentos às condições climáticas, principalmente durante atividades ao ar livre, já que as pancadas podem ocorrer de forma pontual.
