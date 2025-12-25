Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025 • 09:37

Natal será de calor e possibilidade de chuva em Aquidauana

Os termômetros devem marcar mínima de 24 °C e máxima de 37 °C

Da redação

Publicado em 25/12/2025 às 07:10

Atualizado em 25/12/2025 às 07:22

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, indica temperaturas elevadas e variação de nebulosidade ao longo do dia, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros devem marcar mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. O céu permanece com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada em alguns períodos do dia.

A orientação é para que moradores e visitantes fiquem atentos às condições climáticas, principalmente durante atividades ao ar livre, já que as pancadas podem ocorrer de forma pontual.

