Senador celebra 133 anos de Aquidauana e anuncia recursos para obras

Senador nelsinho Trad falou com emoção sobfre sua ligação fraternal com Aquidauana/MS / (Foto Toninho Welder)

Questionado sobre sua mensagem de aniversário para Aquidauana, o senador destacou a profunda conexão de sua família com a cidade.

O senador Nelsinho Trad (PSD) também marcou presença nas celebrações de 133 anos de Aquidauana, participando do desfile comemorativo realizado neste sábado, dia 15 de agosto. Em entrevista ao O Pantaneiro , o parlamentar reforçou a forte ligação pessoal com o município e anunciou um montante significativo de recursos já destinados à cidade, incluindo um investimento específico para melhorias na iluminação pública.

"Aquidauana está ligada espiritualmente à minha pessoa. Meu pai, Nelson Trad, nasceu aqui em 1930. Tenho antepassados da minha família enterrados no solo de Aquidauana", declarou. Ele enfatizou que essa ligação o motiva a estar sempre presente no município.

Senador nelsinho Trad com admiradores de seu trabalho no desfile dos 133 anos de Aquidauana/MS (Foto Toninho Welton)

O senador Nelsinho Trad revelou que já destinou quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares para Aquidauana, um montante que reflete seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. Neste ano, em particular, ele enviou R$ 700 mil para a melhoria da iluminação pública, um investimento que visa proporcionar mais segurança e bem-estar para a população.

O parlamentar também expressou sua alegria por receber o título de cidadão aquidauanense, um reconhecimento que, segundo ele, consolida ainda mais sua relação com a população local. Em sua fala, o senador fez questão de parabenizar o prefeito Mauro do Atlântico, o ex-prefeito Odilon Ribeiro e a Câmara Municipal pelos esforços em prol do município. Ele finalizou a entrevista reiterando o seu apoio à cidade. "Aquidauana sabe, pode contar com o senador Nelson Trad", afirmou.

