Senador celebra 133 anos de Aquidauana e anuncia recursos para obras

O parlamentar revelou que já destinou quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares para o município
Senador nelsinho Trad falou com emoção sobfre sua ligação fraternal com Aquidauana/MS / (Foto Toninho Welder)
O senador Nelsinho Trad (PSD) também marcou presença nas celebrações de 133 anos de Aquidauana, participando do desfile comemorativo realizado neste sábado, dia 15 de agosto. Em entrevista ao O Pantaneiro, o parlamentar reforçou a forte ligação pessoal com o município e anunciou um montante significativo de recursos já destinados à cidade, incluindo um investimento específico para melhorias na iluminação pública.
Questionado sobre sua mensagem de aniversário para Aquidauana, o senador destacou a profunda conexão de sua família com a cidade.
"Aquidauana está ligada espiritualmente à minha pessoa. Meu pai, Nelson Trad, nasceu aqui em 1930. Tenho antepassados da minha família enterrados no solo de Aquidauana", declarou. Ele enfatizou que essa ligação o motiva a estar sempre presente no município.
O senador Nelsinho Trad revelou que já destinou quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares para Aquidauana, um montante que reflete seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. Neste ano, em particular, ele enviou R$ 700 mil para a melhoria da iluminação pública, um investimento que visa proporcionar mais segurança e bem-estar para a população.
O parlamentar também expressou sua alegria por receber o título de cidadão aquidauanense, um reconhecimento que, segundo ele, consolida ainda mais sua relação com a população local. Em sua fala, o senador fez questão de parabenizar o prefeito Mauro do Atlântico, o ex-prefeito Odilon Ribeiro e a Câmara Municipal pelos esforços em prol do município. Ele finalizou a entrevista reiterando o seu apoio à cidade. "Aquidauana sabe, pode contar com o senador Nelson Trad", afirmou.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS
Saúde de MS é monitorada em tempo real através de ferramenta
Ministério da Saúde inicia censo para mapear força de trabalho do SUS
Eventos
O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana
Policial
O suspeito já possuía antecedentes por crimes patrimoniais, incluindo prisão recente por roubo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS