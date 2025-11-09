Acessibilidade

09 de Novembro de 2025 • 20:22

Buscar

Últimas notícias
X
Modernidade

Nepomuceno e Pires Advogados Associados inauguram escritório

Com uma belíssima arquitetura, os advogados Teodoro Nepomuceno e Camilla Pires receberam familiares, amigos e clientes para brindarem o recente espaço agora localizado no centro de Aquidauana (MS)

Redação

Publicado em 09/11/2025 às 13:32

Atualizado em 09/11/2025 às 18:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Guilherme

No último sábado (08), um momento de celebração marcou o cenário jurídico de Aquidauana. Pai e filha, Dr Teodoro Nepomuceno Neto e Drª Camilla Pires uniram forças e sonhos para inaugurar o novo escritório de advocacia, localizado no coração da cidade. O evento de inauguração reuniu familiares, amigos e clientes em um coquetel especial que apresentou o novo espaço, pensado para oferecer conforto, elegância e atendimento de excelência.

O escritório conta com duas salas amplas, recepção e uma arquitetura cuidadosamente planejada, que une modernidade e acolhimento. Mais do que um ambiente profissional, o local simboliza a continuidade de uma trajetória familiar pautada pelo compromisso com a ética, a justiça e o cuidado com as pessoas.

Durante a cerimônia, os anfitriões expressaram gratidão pela presença de todos e destacaram a emoção de compartilhar a realização desse sonho em conjunto. “Ver esse projeto se concretizar, lado a lado, é algo que vai além da profissão — é sobre legado, parceria e amor pelo que fazemos”, afirmaram.

Com o novo espaço, pai e filha iniciam uma nova etapa, reafirmando o compromisso de atender a comunidade aquidauanense com dedicação, responsabilidade e respeito.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Ciclone e frente fria trazem chuva e ventos fortes a Aquidauana

Polícia

PM realiza prisões e atende ocorrência de violência doméstica em Aquidauana e Anastácio

Melhorias

Manutenção na Avenida Pantaneta é finalizada em Aquidauana

Ciclista fica ferido em acidente com carro na Avenida Pantaneta

Motorista embriagado e sem CNH é preso após invadir a rotatória da Pantaneta

Mulher é presa por dirigir embriagada na Avenida Pantaneta

Polícia

Operação do Gaeco cumpre mandados em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Luto

Esporte de Aquidauana lamenta a morte de Mário Márcio Ramos

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende R$ 200 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262 em Corumbá

Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo