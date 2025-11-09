Nepomuceno e Pires Advogados Associados inauguram escritório

Com uma belíssima arquitetura, os advogados Teodoro Nepomuceno e Camilla Pires receberam familiares, amigos e clientes para brindarem o recente espaço agora localizado no centro de Aquidauana (MS)
João Guilherme
No último sábado (08), um momento de celebração marcou o cenário jurídico de Aquidauana. Pai e filha, Dr Teodoro Nepomuceno Neto e Drª Camilla Pires uniram forças e sonhos para inaugurar o novo escritório de advocacia, localizado no coração da cidade. O evento de inauguração reuniu familiares, amigos e clientes em um coquetel especial que apresentou o novo espaço, pensado para oferecer conforto, elegância e atendimento de excelência.
O escritório conta com duas salas amplas, recepção e uma arquitetura cuidadosamente planejada, que une modernidade e acolhimento. Mais do que um ambiente profissional, o local simboliza a continuidade de uma trajetória familiar pautada pelo compromisso com a ética, a justiça e o cuidado com as pessoas.
Durante a cerimônia, os anfitriões expressaram gratidão pela presença de todos e destacaram a emoção de compartilhar a realização desse sonho em conjunto. “Ver esse projeto se concretizar, lado a lado, é algo que vai além da profissão — é sobre legado, parceria e amor pelo que fazemos”, afirmaram.
Com o novo espaço, pai e filha iniciam uma nova etapa, reafirmando o compromisso de atender a comunidade aquidauanense com dedicação, responsabilidade e respeito.
