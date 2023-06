Nesta sexta-feira começa a maior exposição de carros antigos em Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

No 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, o público vai assistir, Raimundos, Chicão Castro, banda 262 Rock Club, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Oca e Nomad. Essas serão algumas das atrações dessa exposição que tem como estrela maior, as relíquias. Carros antigos em excelente estado de conservação, que não são vistos pelas ruas. A entrada é gratuita e além dessas maravilhas, terá segurança, banheiro e praça de alimentação. Os melhores Tatuadores estarão na cidade realizando trabalhos na hora e o Jacaré du Brejo, com apresentações inacreditáveis em suas motocicletas. Quem perder terá que esperar até 2024.