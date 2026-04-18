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PROGRAMAÇÃO

Neste sábado tem Feira em Piraputanga

A tradicional Feira PiraSabor promete movimentar o distrito aquidauanense com barracas de gastronomia, produtos artesanais, roupas, presentes, além de hortifrúti fresco e plantas

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 13:23

Atualizado em 18/04/2026 às 13:31

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O Pantaneiro

A tradicional Feira PiraSabor promete movimentar o distrito de Piraputanga neste sábado (18), com uma programação voltada para toda a família. O evento acontece das 17h30 às 22h, na Avenida Paulo Quevedo com a Rua Luís Miranda Horta.

Conhecida por valorizar produtores locais e incentivar o turismo, a feira reúne uma variedade de atrações que vão desde gastronomia até artesanato. Quem passar pelo local poderá encontrar barracas de gastronomia, produtos artesanais, roupas, presentes, além de hortifrúti fresco e plantas.

A parte gastronômica é um dos destaques da noite, com opções variadas de alimentos que agradam todos os gostos. Para as crianças, haverá espaço com playground, garantindo diversão enquanto os adultos aproveitam o evento.

A Feira PiraSabor já se consolidou como um importante ponto de encontro da comunidade, promovendo lazer, cultura e geração de renda para pequenos produtores e comerciantes da região.

A expectativa é de mais uma edição com grande participação do público, reforçando o potencial turístico e cultural de Aquidauana, especialmente no charmoso distrito de Piraputanga.

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