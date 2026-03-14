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Cultura

Neste sÃ¡bado tem Feira na EstaÃ§Ã£o RodoviÃ¡ria de AquidauanaÂ 

ProgramaÃ§Ã£o de 2026 inicia com cultura, gastronomia e muita mÃºsica animada

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 14/03/2026 Ã s 09:22

Atualizado em 14/03/2026 Ã s 09:41

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A primeira edição de 2026 da tradicional Feira da Estação acontece neste sábado (14) em Aquidauana, reunindo moradores e visitantes para uma noite dedicada à cultura, à gastronomia e ao talento local. O evento será realizado das 17h às 23h, na Estação Rodoviária de Aquidauana, com entrada gratuita.

A feira é conhecida por valorizar produtores e artesãos da região, oferecendo ao público uma grande variedade de pratos gastronômicos, artesanato e produtos frescos da agricultura familiar. A proposta é incentivar a economia local e criar um espaço de convivência para toda a comunidade.

Além das barracas de comida e exposição de produtos, a programação inclui música ao vivo para animar o público. A dupla Max & Vilmar será responsável pelo show da noite, trazendo um repertório de músicas populares para embalar o evento.

Outro destaque é o espaço kids, que contará com brinquedos e atividades voltadas para as crianças, garantindo diversão para toda a família.

A expectativa é que a feira reúna grande público, já que o evento se consolidou como um dos principais encontros culturais e gastronômicos da cidade. A organização convida moradores e visitantes a aproveitarem a programação, reunirem amigos e familiares e prestigiarem os talentos e sabores de Aquidauana.

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