Nilson Pontim é o vereador mais votado em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Nilson Pontim (PSDB) foi o candidato mais votado nas eleições municipais para a Câmara de Vereadores de Aquidauana, realizadas neste domingo (6). O vereador, que já exercia mandato no município, foi reeleito com 1.297 votos, consolidando-se como o nome preferido entre os eleitores.



Pontim, tem uma trajetória de destaque na política local e durante a campanha, o vereador se destacou por propostas que priorizavam o desenvolvimento do município, com foco em áreas como educação, saúde e infraestrutura.



Além de Nilson Pontim, outros 12 vereadores foram eleitos para compor a nova legislatura, que se inicia em 2025. Entre os mais votados estão Professora Wil (PP), com 1.189 votos, e Wezer Lucarelli (PSDB), com 1.133 votos.



A votação expressiva que Pontim obteve reforça sua liderança e confiança junto à comunidade, que espera uma continuidade de seus projetos e ações.



O PSDB, partido do vereador, também demonstrou força, elegendo outros quatro vereadores entre os mais votados, garantindo uma bancada considerável na Câmara Municipal de Aquidauana.

Confira os vereadores eleitos em Aquidauana:



Nilson Pontim (PSDB) - 1.297 votos

Professora Wil (PP) - 1.189 votos

Wezer Lucarelli (PSDB) - 1.133 votos

Everton Romero (PSDB) - 912 votos

Reinaldo Castanha (PSDB) - 866 votos

Renato Bossay (PSD) - 749 votos

Walter Neves (PP) - 746 votos

Sargento Cruz (PP) - 746 votos

Fred Frank (PT) - 741 votos

Montana (PSD) - 633 votos

Marquinhos Taxista (PT) - 543 votos

Edenilson Dittmar (PL) - 537 votos

Ana Saravy (PV) - 491 votos