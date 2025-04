Nível do Rio Aquidauana chega a quase 7 metros, segundo régua de medição / Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro

O nível do Rio Aquidauana chegou a 6,85 metros na manhã desta terça-feira (22), na régua da ponte velha, em Aquidauana. A marca é considerada crítica e ocorre após dias consecutivos de chuvas intensas na região.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Aquidauana é de continuidade das chuvas ao longo da semana, o que coloca a população em estado de alerta devido à possibilidade de elevação ainda maior do nível do rio.



A situação local reflete o cenário observado em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo instável é resultado da combinação entre o transporte de calor e umidade e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a Argentina.



Nesta terça-feira, o sistema de alta pressão atmosférica contribui para momentos de sol e variação de nebulosidade, mas pancadas isoladas de chuva e tempestades não estão descartadas, principalmente na região norte do Estado.



Para quarta-feira (23), a previsão é de tempestades entre a tarde e a noite, com destaque para o sudoeste sul-mato-grossense. As temperaturas variam de 18°C a 33°C em diferentes regiões, com a capital, Campo Grande, registrando mínima de 21°C e máxima de 29°C.



Na quinta-feira (24), o tempo deverá ter aumento de nebulosidade e maior chance de chuvas mais abrangentes e tempestades com rajadas de vento e descargas elétricas. Acumulados de chuva podem ultrapassar 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado.



As autoridades orientam moradores de áreas ribeirinhas e regiões sujeitas a alagamentos a acompanharem as atualizações dos órgãos oficiais e manterem atenção às condições climáticas.

