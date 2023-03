Nível do Rio Aquidauana baixa para 7,44 metros

Nível do Rio Aquidauana diminui nesta sexta-feira / Agecom

O nível do rio Aquidauana está em 7, 44 metros na manhã desta sexta-feira, dia 17. Ontem, dia 16, o nível do rio chegou a 7,70 metros e o transbordamento alcançou o gramado do Campo do Baixadão. Nas Pontes Velha, Boiadeira e Nova e no acesso às colônias dos pescadores e do Buriti foi possível notar o quanto havia subido e se aproximava das vias.

A Prefeitura de Aquidauana emitiu comunicado ontem falando que estava monitorando a região com apoio da Defesa Civil Municipal.

Em nota, o município reforçou que "diante do alerta do Imasul e da continuidade da previsão de chuvas na cidade, o prefeito Odilon Ribeiro determinou que as equipes estejam de prontidão, para dar suporte e socorro às famílias ribeirinhas precisarem de ajuda e de remoção de suas casas".

Régua medindo 7,44 metros - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Um abrigo de emergência foi organizado no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Caminhões e servidores também estão à disposição para ajudar caso tenha necessidade,

O atendimento pode ser solicitado pelo telefone do Corpo de Bombeiros (193) ou pelo Plantão Social da prefeitura (67)99288-3963. O atendimento é 24 horas.