Nível do Rio Aquidauana chega a 4,50 metros de profundidade

Nível do Rio Aquidauana subiu / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana está com 4,50 de profundidade nesta quinta-feira (2), em Aquidauana. O nível do rio subiu após as chuvas intensas na região.

Por enquanto, não há alerta de enchentes ou alagamento, e a Defesa Civil segue monitorando a região.

A previsão para quinta-feira (2) é de tempo instável em todo Mato Grosso do Sul, com probabilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e trovoadas isoladas. Segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a probabilidade de chuvas em Aquidauana é grande. A cidade terá máxima de 32°C.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C. Em Porto Murtinho, termômetros marcam até 34°C. Na região do Bolsão haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) informa que a Capital terá umidade mínima de 50% e máxima de 95%, com céu nublado durante todo o dia e possibilidade de chuvas fortes no período da tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá mínima de 21°C e máxima de 28°C.