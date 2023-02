Nível do Rio Aquidauana chega a 4,60 metros devido às chuvas

Rio Aquidauana está subindo / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana está com 4,60 metros de profundidade, conforme medição nesta sexta-feira (10). O nível do rio subiu muito rápido após as chuvas intensas que ocorrem desde ontem em Aquidauana.

"A chuva que deu ontem e hoje deu 50 milímetros. O rio está com 4,60 metros. Está subindo devagar", disse o coordenador da Defesa Civil, Mário Ravaglia ao O Pantaneiro.

Por enquanto, não há alerta de enchentes ou alagamento, mas a Defesa Civil segue monitorando a região.

Nesta sexta-feira (10) a previsão indica que pode chover com intensidade fraca a moderada em algumas regiões. Segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), a combinação de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e leste do Estado.

As temperaturas mínimas previstas para Aquidauana são de 23°C com máxima de 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.