Acessibilidade

08 de Fevereiro de 2026 • 16:26

Buscar

Últimas notícias
X
Cheia Rio Aquidauana

Nível do Rio Aquidauana já começa a baixar

Notícia traz alívio a moradores e comerciantes ribeirinhos da região

Redação

Publicado em 08/02/2026 às 10:10

Atualizado em 08/02/2026 às 10:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rio Aquidauana / Renatho Duarte

Neste domingo, 08 de fevereiro, o nível do Rio Aquidauana já apresenta sinais de baixa, trazendo alívio a comerciantes e moradores das áreas ribeirinhas do município.

De acordo com o monitoramento, o rio marcou 8 metros e 22 centímetros na manhã deste domingo. Ontem, o nível havia atingido 8 metros e 48 centímetros, o que representa uma redução de mais de 20 centímetros em relação à última medição.

A diminuição do nível ocorre após o período de elevação causado pelas chuvas registradas nos últimos dias na região. Apesar do recuo, o acompanhamento segue sendo realizado de forma contínua pelas autoridades, como medida preventiva.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cheia Rio Aquidauana

Enchente já cobre 7 de setembro no Parque João Dias

Tempo

Tempo firme e calor marcam o sábado em Aquidauana

Aquidauana

Dólar cai para R$ 5,22, em linha com o mercado externo

Bolsa sobe 0,45% e encosta nos 183 mil pontos

Superação

Judoca aquidauanense Anna Clara Alegre se consagra campeã nacional no Troféu Brasil Cadete

Publicidade

Chuvas

Bombeiros alertam para risco de alagamentos após elevação do Rio Aquidauana

ÚLTIMAS

Chuvas

Corpo de Bombeiros presta apoio em alagamento no Centro de Aquidauana

A guarnição, utilizando uma embarcação, deslocou-se até o local e constatou que o quintal do imóvel estava completamente alagado

Chuvas

Rua Cândido Mariano, em Aquidauana, é interditada para serviços de limpeza

A interdição faz parte dos esforços da administração municipal para normalizar a situação após danos causados por condições climáticas adversas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo