Nível do Rio Aquidauana já começa a baixar

Rio Aquidauana / Renatho Duarte

Neste domingo, 08 de fevereiro, o nível do Rio Aquidauana já apresenta sinais de baixa, trazendo alívio a comerciantes e moradores das áreas ribeirinhas do município.

De acordo com o monitoramento, o rio marcou 8 metros e 22 centímetros na manhã deste domingo. Ontem, o nível havia atingido 8 metros e 48 centímetros, o que representa uma redução de mais de 20 centímetros em relação à última medição.

A diminuição do nível ocorre após o período de elevação causado pelas chuvas registradas nos últimos dias na região. Apesar do recuo, o acompanhamento segue sendo realizado de forma contínua pelas autoridades, como medida preventiva.

