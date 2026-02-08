Nível do Rio Aquidauana já começa a baixar

Notícia traz alívio a moradores e comerciantes ribeirinhos da região
Rio Aquidauana / Renatho Duarte
Neste domingo, 08 de fevereiro, o nível do Rio Aquidauana já apresenta sinais de baixa, trazendo alívio a comerciantes e moradores das áreas ribeirinhas do município.
De acordo com o monitoramento, o rio marcou 8 metros e 22 centímetros na manhã deste domingo. Ontem, o nível havia atingido 8 metros e 48 centímetros, o que representa uma redução de mais de 20 centímetros em relação à última medição.
A diminuição do nível ocorre após o período de elevação causado pelas chuvas registradas nos últimos dias na região. Apesar do recuo, o acompanhamento segue sendo realizado de forma contínua pelas autoridades, como medida preventiva.
Aquidauana
