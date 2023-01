Nível do rio Aquidauana sobe devido às chuvas na cabeceira

Marca atinge 4,22 metros / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana está com 4,22 de profundidade nesta sexta-feira (13), em Aquidauana. O nível do rio subiu após as chuvas na cabeceira.

Portanto, a previsão indica dois dias de chuva na cidade e o nível de profundidade deve aumentar.

A previsão para sexta-feira é de tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em pontos isolados na região de Aquidauana. A temperatura máxima é de 29°C e a mínima de 23°C.

Nas regiões centro-sul e oeste do estado, as chuvas podem ser mais intensas com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados (que são áreas alongadas de baixa pressão atmosférica), aliado a combinação de calor e umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.