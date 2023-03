No Dia Mundial da Juventude, jovens aquidauanenses acreditam no potencial de crescimento da cidade

Jovens de Aquidauana querem mais importunidades e permanecer na cidade / Ronald Regis/ O Pantaneiro

No Dia Mundial da Juventude, comemorado nesta quinta-feira, dia 30 de março, jovens aquidauanenses contam que acreditam no potencial de crescimento de Aquidauana e destacam expectativas para o futuro.

O Dia Internacional da Juventude é marcado como data em que os jovens reflitam em como podem contribuir com a sociedade e se conscientizem para os desafios que terão de enfrentar no futuro.

A equipe de reportagem de O Pantaneiro conversou com dois jovens da cidade e questionou sobre como estão motivados a viver em Aquidauana e ajudar no desenvolvimento do município como cidadão.

Ikaro Souza de Campos, de 24 anos, disse ao O Pantaneiro que é motivado a viver em Aquidauana por das inúmeras oportunidades de trabalho.

"São vários motivos para se viver em Aquidauana, a família por perto, amigos, todos os fins de semana reunido com eles e podendo aproveitar cada minuto ao lado dos parentes. Mas o principal motivo é o mercado de trabalho e as oportunidades. Eu estudei e morei em Campo Grande e retornei por isso", explica Ikaro.

A área de trabalho dele tem bastante oportunidade e isso motiva o jovem a ficar em Aquidauana. Ele tem boas expectativas para o futuro da cidade, apesar das dificuldades e da cidade ainda necessitar se desenvolver.

"Muitos jovens não conseguem dentro da área. Minha expectativa é que as oportunidades aumentem. Vejo bastante carência em algumas áreas, falta de mão-de-obra, falta de conhecimento, capacitação e falta de empresas e industrias que queiram vir para a nossa cidade."

Para Ikaro, o preparo para o mercado de trabalho é muito importante para os jovens entre 17 e 20 anos. Ele elogia a gestão do prefeito Odilon Ribeiro e diz que o Executivo vem realizando esses incentivos. "Precisamos preparar os jovens e Aquidauana, graças ao prefeito Odilon Ribeiro e a administração tem crescido bastante nesses últimos anos."

Quer se formar e trabalhar em Aquidauana

Camila Aparecida Lopes Pereira, de 20 anos, nasceu em Corumbá e mora em Aquidauana há 15 anos. Ela trabalha em uma indústria e cursa faculdade de enfermagem. Segundo ela, um dos motivos de permanecer na cidade é a vontade de exercer a profissão no município.

"A minha vida toda foi aqui desde a pré-escola. A minha permanência, além da família, igreja e faculdade que desejo terminar e permanecer aqui. Acho que poderíamos ter mais oportunidades de trabalho para os jovens para poder, de fato, ter um crescimento profissional. O que ocorre muito aqui são os jovens que não conseguem trabalhar na área de formação."

Camila ama Aquidauana e diz que não consegue se enxergar saindo da cidade. "Eu amo Aquidauana, quero permanecer aqui, ficar na cidade e ajudar a contribuir com a juventude. O tempo passa muito rápido e temos de aproveitar nossa juventude com alegria e força."