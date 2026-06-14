NOAA confirma oficialmente o El Niño e alerta para evento muito forte em 2026-27

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmou nesta quinta-feira (11) o estabelecimento oficial do fenômeno El Niño, encerrando o status de monitoramento (“Watch”) e elevando a classificação para El Niño Advisory, indicando que o evento já está presente e deve persistir nos próximos meses.

Segundo a nova Discussão Diagnóstica ENSO do Centro de Previsão Climática (CPC/NOAA), as condições oceânicas e atmosféricas já apresentam o acoplamento característico da fase quente do fenômeno, com aquecimento das águas do Pacífico Equatorial e resposta da circulação atmosférica associada.

A confiança dos modelos é extremamente elevada: a probabilidade de permanência do El Niño permanece entre 97% e 99% em todos os trimestres entre junho de 2026 e o verão de 2027, tornando a ocorrência do fenômeno praticamente certa.

Até maio, o Pacífico já apresentava sinais de aquecimento, mas a atmosfera ainda não respondia plenamente a essas mudanças.

Nas últimas semanas, porém, os meteorologistas observaram o fortalecimento de anomalias de vento típicas do El Niño, índices de Oscilação Sul negativos e o deslocamento gradual da atividade convectiva para o Pacífico central e leste — sinais claros de que o sistema oceano-atmosfera passou a atuar de forma integrada.v