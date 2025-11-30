Acessibilidade

30 de Novembro de 2025 • 12:05

Buscar

Últimas notícias
X
Musica

Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana

Da redação

Publicado em 30/11/2025 às 11:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A alegria e o colorido tomaram conta do Cmei José Rodolfo Falcão na noite desta sexta-feira (28), durante a realização da Noite Cultural “Na Batida dos Ritmos: a Educação Infantil dança, aprende e se encanta”. O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana em uma celebração marcada por sorrisos, emoção e muita música.

Pais, avós e convidados se emocionaram ao assistir às apresentações das crianças, que subiram ao palco para mostrar o resultado do trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano. Desde os menores do berçário até os alunos do pré II, cada turma apresentou uma coreografia inspirada em ritmos brasileiros e internacionais, demonstrando carisma e descontração.

As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei, transformando a dança em uma ferramenta de aprendizado e valorização cultural. Entre as apresentações que se destacaram, estiveram:

- Berçário: catira (Catira do Passarinho)
- Maternal I: country
- Maternal II A: carimbó
- Maternal II B: chamamé (Dança da Saia)
- Maternal III A: samba
- Maternal III C: frevo
- Pré I A: pagode
- Pré I B: forró
- Pré II A: arrasta-pé
- Pré II B: rock

Cada número mostrou não apenas o talento dos pequenos, mas também a importância da expressão corporal e artística para o desenvolvimento motor, cognitivo e social na primeira infância.

A Noite Cultural reforçou ainda mais os vínculos entre a escola e as famílias, em um ambiente de integração e celebração coletiva. O sucesso do evento refletiu o brilho no olhar das crianças e a satisfação das famílias, confirmando a importância de iniciativas que unem educação, cultura e comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Semana encerra 7 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região

Ocorrência

Ataque de abelhas mobiliza bombeiros em Aquidauana

Esporte

Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana

Dissidente EC vence na estreia do Amador 2025 em Aquidauana

Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Polícia

Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

Vigilância Sanitária da SES executou ações educativas e fiscalizatórias relacionadas aos principais fatores de risco para o câncer, como parte da programação da semana de prevenção

Evento

Feira de Arte e Cultura traz Papai Noel à Praça da Matriz

Evento será no dia 5 de dezembro, na Praça da Matriz, com artesanato, gastronomia e atrações natalinas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo