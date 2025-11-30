Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A alegria e o colorido tomaram conta do Cmei José Rodolfo Falcão na noite desta sexta-feira (28), durante a realização da Noite Cultural “Na Batida dos Ritmos: a Educação Infantil dança, aprende e se encanta”. O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana em uma celebração marcada por sorrisos, emoção e muita música.

Pais, avós e convidados se emocionaram ao assistir às apresentações das crianças, que subiram ao palco para mostrar o resultado do trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano. Desde os menores do berçário até os alunos do pré II, cada turma apresentou uma coreografia inspirada em ritmos brasileiros e internacionais, demonstrando carisma e descontração.

As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei, transformando a dança em uma ferramenta de aprendizado e valorização cultural. Entre as apresentações que se destacaram, estiveram:

- Berçário: catira (Catira do Passarinho)

- Maternal I: country

- Maternal II A: carimbó

- Maternal II B: chamamé (Dança da Saia)

- Maternal III A: samba

- Maternal III C: frevo

- Pré I A: pagode

- Pré I B: forró

- Pré II A: arrasta-pé

- Pré II B: rock

Cada número mostrou não apenas o talento dos pequenos, mas também a importância da expressão corporal e artística para o desenvolvimento motor, cognitivo e social na primeira infância.

A Noite Cultural reforçou ainda mais os vínculos entre a escola e as famílias, em um ambiente de integração e celebração coletiva. O sucesso do evento refletiu o brilho no olhar das crianças e a satisfação das famílias, confirmando a importância de iniciativas que unem educação, cultura e comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!