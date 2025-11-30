Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana
As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A alegria e o colorido tomaram conta do Cmei José Rodolfo Falcão na noite desta sexta-feira (28), durante a realização da Noite Cultural “Na Batida dos Ritmos: a Educação Infantil dança, aprende e se encanta”. O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana em uma celebração marcada por sorrisos, emoção e muita música.
Pais, avós e convidados se emocionaram ao assistir às apresentações das crianças, que subiram ao palco para mostrar o resultado do trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano. Desde os menores do berçário até os alunos do pré II, cada turma apresentou uma coreografia inspirada em ritmos brasileiros e internacionais, demonstrando carisma e descontração.
As performances foram cuidadosamente preparadas pela equipe pedagógica e direção do Cmei, transformando a dança em uma ferramenta de aprendizado e valorização cultural. Entre as apresentações que se destacaram, estiveram:
- Berçário: catira (Catira do Passarinho)
- Maternal I: country
- Maternal II A: carimbó
- Maternal II B: chamamé (Dança da Saia)
- Maternal III A: samba
- Maternal III C: frevo
- Pré I A: pagode
- Pré I B: forró
- Pré II A: arrasta-pé
- Pré II B: rock
Cada número mostrou não apenas o talento dos pequenos, mas também a importância da expressão corporal e artística para o desenvolvimento motor, cognitivo e social na primeira infância.
A Noite Cultural reforçou ainda mais os vínculos entre a escola e as famílias, em um ambiente de integração e celebração coletiva. O sucesso do evento refletiu o brilho no olhar das crianças e a satisfação das famílias, confirmando a importância de iniciativas que unem educação, cultura e comunidade.
