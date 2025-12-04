Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 14:41

Buscar

Últimas notícias
X
Emocionante

Noite inesquecível marca o título inédito da Escola Salústio Areias

Instituição de Ensino registrou um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17

Redação

Publicado em 04/12/2025 às 13:05

Atualizado em 04/12/2025 às 13:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O que no ano passado terminou em frustração, em 2025 se transformou em celebração. A Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias escreveu um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17. A vitória por 4 a 3 sobre a tradicional Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, em uma final eletrizante, marcou não apenas a superação de um obstáculo histórico, mas também o início de uma nova era para o esporte escolar da instituição.

Sob a liderança dedicada do professor e técnico Junior Hota, a equipe mostrou maturidade, espírito coletivo e garra em todos os momentos da competição. Em quadra, os jovens atletas — Arthur Lugon, Matheus Amante, Luan, Matheuzão, Saulo, Haroldo, Pedro, Kaio e Higor — foram protagonistas de uma campanha construída com disciplina, talento e um enorme senso de união. Cada jogada refletiu a confiança depositada uns nos outros e a determinação de elevar o nome da escola a um patamar jamais alcançado.

A grande final, porém, foi o palco onde o coração do time bateu mais forte. Dois dos destaques da partida carregavam histórias de superação que comoveram toda a comunidade escolar. Um deles entrou em quadra ainda se recuperando de lesão; o outro havia passado por uma cirurgia no dedão do pé semanas antes. Ambos participaram com autorização de seus responsáveis — e com um desejo inabalável de ajudar o grupo. Mesmo enfrentando dores e limitações, transformaram cada minuto jogado em exemplo de coragem e amor pelo esporte.

Após a conquista, o professor Junior Hota destacou a importância do apoio institucional para que o sonho se tornasse realidade. Em nome do diretor Marcelo, agradeceu a toda direção, servidores e colaboradores da escola, que não mediram esforços durante o período de treinos e preparação. O técnico também fez questão de homenagear o acadêmico João Artur, que integrou a comissão técnica como auxiliar e foi fundamental na rotina intensa de treinos.

O título inédito do Salústio Areias é mais do que uma conquista esportiva: é um símbolo de perseverança, trabalho coletivo e da força transformadora da juventude quando encontra apoio e propósito. A escola celebra não apenas a taça, mas a certeza de que sonhos podem, sim, se concretizar — especialmente quando são construídos em conjunto.

A noite histórica desta quinta-feira já está gravada na memória da comunidade escolar e agora faz parte da história dos Jogos da Primavera, abrindo caminhos para que novas gerações se inspirem e continuem elevando o nome da Escola Estadual Prof. Antônio Salústio Areias.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

IFMS realiza palestra sobre capacitismo e inclusão

Camisão e Piraputanga

Aquidauana intensifica coleta de inservíveis em distritos

Reconhecimento

Aquidauana homenageia Mário Ravaglia após duas décadas dedicadas à Defesa Civil

Por mais de 23 anos ele foi sinônimo de dedicação estando na linha de frente, garantindo segurança e amparo à população aquidauanense

Oportunidade

Aquidauana terá ação de empregabilidade com vagas da Simasul

Publicidade

Bombeiros

Homem desaparece após tentar atravessar o Rio Aquidauana; buscas continuam

ÚLTIMAS

Nioaque

Prefeitura de Nioaque amplia frota escolar com ônibus modernos e adaptados

Com o objetivo de atender a zona rural e urbana, ambos os ônibus são climatizados e totalmente adaptados para cadeirantes,

Meio ambiente

Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo