Noite inesquecível marca o título inédito da Escola Salústio Areias

O que no ano passado terminou em frustração, em 2025 se transformou em celebração. A Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias escreveu um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17. A vitória por 4 a 3 sobre a tradicional Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, em uma final eletrizante, marcou não apenas a superação de um obstáculo histórico, mas também o início de uma nova era para o esporte escolar da instituição.

Sob a liderança dedicada do professor e técnico Junior Hota, a equipe mostrou maturidade, espírito coletivo e garra em todos os momentos da competição. Em quadra, os jovens atletas — Arthur Lugon, Matheus Amante, Luan, Matheuzão, Saulo, Haroldo, Pedro, Kaio e Higor — foram protagonistas de uma campanha construída com disciplina, talento e um enorme senso de união. Cada jogada refletiu a confiança depositada uns nos outros e a determinação de elevar o nome da escola a um patamar jamais alcançado.

A grande final, porém, foi o palco onde o coração do time bateu mais forte. Dois dos destaques da partida carregavam histórias de superação que comoveram toda a comunidade escolar. Um deles entrou em quadra ainda se recuperando de lesão; o outro havia passado por uma cirurgia no dedão do pé semanas antes. Ambos participaram com autorização de seus responsáveis — e com um desejo inabalável de ajudar o grupo. Mesmo enfrentando dores e limitações, transformaram cada minuto jogado em exemplo de coragem e amor pelo esporte.

Após a conquista, o professor Junior Hota destacou a importância do apoio institucional para que o sonho se tornasse realidade. Em nome do diretor Marcelo, agradeceu a toda direção, servidores e colaboradores da escola, que não mediram esforços durante o período de treinos e preparação. O técnico também fez questão de homenagear o acadêmico João Artur, que integrou a comissão técnica como auxiliar e foi fundamental na rotina intensa de treinos.

O título inédito do Salústio Areias é mais do que uma conquista esportiva: é um símbolo de perseverança, trabalho coletivo e da força transformadora da juventude quando encontra apoio e propósito. A escola celebra não apenas a taça, mas a certeza de que sonhos podem, sim, se concretizar — especialmente quando são construídos em conjunto.

A noite histórica desta quinta-feira já está gravada na memória da comunidade escolar e agora faz parte da história dos Jogos da Primavera, abrindo caminhos para que novas gerações se inspirem e continuem elevando o nome da Escola Estadual Prof. Antônio Salústio Areias.



