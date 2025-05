Noite Italiana encanta e homenageia mães do Projeto Patrulha Mirim em Aquidauana

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Aquidauana realizou a "Noite Italiana" em homenagem às mães dos participantes do Projeto Patrulha Mirim. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contou com apresentações culturais, música ao vivo e um jantar temático, celebrando o Dia das Mães com um toque especial da cultura italiana.

Durante a noite, as mães foram agraciadas com apresentações dos próprios patrulheiros mirins, que demonstraram suas habilidades em dança e música, emocionando o público presente. A decoração e o cardápio foram cuidadosamente preparados para proporcionar uma verdadeira experiência italiana, reforçando o carinho e a valorização das mães atendidas pelo projeto.

O Projeto Patrulha Mirim é uma iniciativa da Prefeitura de Aquidauana que visa oferecer atividades educativas e culturais para crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento pessoal e a integração comunitária. Eventos como a "Noite Italiana" fortalecem os laços entre os participantes, suas famílias e a comunidade, evidenciando o compromisso da administração municipal com o bem-estar social.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!