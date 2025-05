Nos 60 anos, Estudantes do Pelotão Esperança visitam Jornal O Pantaneiro

Estudantes do Projeto Pelotão Esperança em visita oficial comemorativa aos 60 anos do Jornal Impresso O Pantaneiro / (Foto João Éric / O Pantaneiro)

Na manhã desta terça-feira (27), alunos do Projeto Pelotão Esperança, desenvolvido em Aquidauana pelo 9° BE Cmb - 9°Batalhão de Engenharia de Combate- Carlos Camisão e pela Prefeitura, visitaram a sede do jornal O Pantaneiro, localizada na Rua XV de Agosto, 339.

Visitantes ficaram impressionados com a estrutura do estúdio de podcast do Site www.pantaneiro.com.br (Foto João Éric / O Pantaneiro)

Dos 50 alunos atendidos pelo projeto, 42 puderam estar na visita especial. Eles estavam vestidos com a fardamento completo e foram recepcionados pela pesquisadora cultural Lise Lima, responsável pela visitação, e por Rhobson Lima.

Eles apresentaram a redação e o parque gráfico, onde são impressas as edições do semanário, e os trabalhos de comunicação visual, adesivagem de veículos, banners, painéis comunicativos e adesivos em geral. Na sequência, os estudantes assistiram documentário alusivo aos 60 anos do Jornal O Pantaneiro.

Pesquisadora Lise Lima falou sobre a história do Jornal O Pantaneiro Impresso para estudantes do Pelotão Esperança durante visitação a sede do semanário (Foto João Éric / O Pantaneiro)

Rhobson Lima explicou que o jornal impresso continua, porém, com a evolução tecnológica, O Pantaneiro tem seu site de notícias jornalísticas www.opantaneiro.com.br . Um detalhe observado pelos estudantes, foi a diferença entre os equipamentos utilizados no passado e os atuais, modernos, como microfones e câmeras, por exemplo. É que o Jornal O Pantaneiro possui um acervo histórico impresso, com suas edições já publicadas ao longo de seus 60 anos de existência, mas, também, equipamentos antigos, como máquinas de escrever, máquinas fotográficas e gravadores.

O Projeto Pelotão Esperança existe há 30 anos em Aquidauana. A equipe da coordenação, comandada pelo Tenente-Coronel Hélio Augusto Poli de Souza, e formada pelo Tnt Silvio Lopes Coordenador do projeto junto ao EB), e pelos soldados Sd V. Santos e Sd Felipe Gomes. Pela Prefeitura de Aquidauana, a coordenadora é Elaine Rati Minatto e a Monitora educacional, Professora Lindete Bispo.

Rhobson e Lise Lima (ao centro) recepcionaram coordenadores do Projeto Pelotão Esperança, pelo Exército e pela Prefeitura de Aquidauana (Foto João Éric / O Pantaneiro)

Atualmente, os estudantes beneficiados pelo projeto Pelotão Esperança, são oriundos de 10 escolas públicas e participam das atividades desenvolvidas dentro do Quartel do 9° Batalhão de Engenharia de Combate-Batalhão Carlos Camisão, no contraturno.

Logo ao chegar, recebem o café da manhã, e, todo dia, almoçam, antes de sair. Aquém da Ordem Unida, com hasteamento bandeira, posicionamentos, marchas, posturas, e condutas social e moral, e de respeito na convivência social.

Rhobson Lim apresentou edição impressa do Jornal O Pantaneiro e falou sobre a evolução para o site www.opantaneiro.com.br (Foto João Éric / O Pantaneiro)



Na segunda-feira, aulas de judô com professor do Profesp-Programa Forças no Esporte, do Cejar; na Terça, ordem unida e atividades diversificadas, como, por exemplo, visitações; na quarta-feira, aula de música e canto; e na quinta, aula canoagem na Lagoa Comprida, com professores da Profesp. Na sexta-feira, não há atividades mo Projeto. Pela Prefeitura, a equipe auxilia nas tarefas escolares, e oferta o apoio de outros profissionais. como psicólogo, quando necessário. Ao final, O Soldado Felipe Gomes disse que “a visita foi muito importante e tudo isso que foi mostrado aqui serão memórias importantes para os dias de hoje e para filhos e netos, futuramente”.

O aluno Daniel Vinicius Miranda Alves disse que a visita “foi boa”, porque conheceu muitas novidades, coisas que nunca havia visto antes, como, por exemplo, “os jornais impressos e o site de notícias”. “Gostei mais do estúdio de podcast”, disse, com sorriso largo.