Nos dias 9, 10 e 11 de junho, Aquidauana será o endereço da maior festa do automobilismo

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que tem entrada gratuita, é um evento pensado para o lazer das famílias. Serão três dias de muita alegria e confraternização, e a visitação aos carros antigos, que são relíquias inacreditáveis. Mas a festa não será só com essas raridades. Terá Show da Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Marasmo e muito mais. Além dessas apresentações para embalar o público, terá praça de alimentação, segurança, espetáculos com os motociclistas do Jacaré du Brejo, tatuadores fazendo as tattoos mais incríveis na hora. Tudo para que o público tenha a melhor diversão da cidade