Nos dias 9, 10 e 11 de junho, estarão estacionados em Aquidauana preciosidades de carros antigos

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Será o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Nesses dias, a avenida Pantaneta vai se transformar no maior parque de carros antigos do país. Modelos mantidos por seus colecionadores no melhor estado de conservação. Raridades que precisam ser apreciadas sem pressa, porque além dos carros, terá shows musicais com bandas e cantores incríveis. Para completar a festa, tatuadores talentosos do Estado do MS estarão participando do evento, que tem entrada gratuita.