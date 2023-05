Nos dias 9, 10 e 11 de junho o Mato Grosso do Sul estará de olho na cidade de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

A avenida Pantaneta, no bairro Alto, será o endereço para a melhor diversão da cidade. Carros antigos impressionantes estarão expostos para delírio do público. Relíquias que não se encontra com facilidade nas estradas. Nesse evento, esses modelos estarão à disposição para admiração e fotografias. Além dessas maravilhas, terá segurança, praça de alimentação, banheiros, shows ao vivo, tatuadores e muito mais.