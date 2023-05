Nos dias 9, 10 e 11 de junho, toda atenção estará voltada para Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Está chegando o evento mais esperado da região. A maior exposição de carros antigos, e extremamente raros, que irão chegar na cidade para encantar o público. Com entrada gratuita, será impossível ficar de fora dessa festa, que terá uma infraestrutura especial com banheiros, shows musicais, praça de alimentação e muito mais. Tudo isso para receber com conforto as famílias que estarão se divertindo nessa exposição, que será mais um evento inesquecível no município.