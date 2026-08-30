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ATENÇÃO, MORADORES!

Nova Aquidauana recebe ação de limpeza e retirada de entulhos

Força-Tarefa da Prefeitura começa nesta segunda (31), com concentração às 7h; moradores devem ficar atentos à retirada de lixo, galhos e entulhos

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 16:46

Atualizado em 30/08/2026 às 17:18

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Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana inicia nesta segunda-feira (31) uma força-tarefa de limpeza no bairro Nova Aquidauana, com ações de retirada de lixo, galhos e entulhos acumulados nos terrenos e vias da região.

A iniciativa, intitulada “É amanhã!!! Força-Tarefa – Nova Aquidauana”, é realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais e tem como objetivo melhorar a limpeza e a organização do bairro.

De acordo com a divulgação da Prefeitura, a concentração das equipes será às 7h, na última rua da Nova Aquidauana, na saída para a Toca da Onça. A partir do ponto de concentração, os trabalhos serão realizados nas áreas previstas pela força-tarefa.

Fiscalização após a limpeza

Além da retirada dos materiais, a Prefeitura informou que, após o recolhimento dos entulhos e a limpeza, será realizada fiscalização nos terrenos para verificar as condições dos imóveis e o cumprimento da Lei Municipal nº 2.558/2018.

A orientação é para que os moradores aproveitem a passagem das equipes para organizar e retirar materiais que possam contribuir para o acúmulo de sujeira, mantendo os terrenos limpos e evitando o descarte irregular.

A força-tarefa faz parte das ações de manutenção urbana e busca contribuir para uma cidade mais limpa, organizada e com melhores condições para os moradores.

Nova Aquidauana
Segunda-feira, 31 de agosto
Concentração às 7h
Última rua da Nova Aquidauana, saída para Toca da Onça

A Prefeitura reforça ainda a importância da colaboração dos moradores durante a ação.

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