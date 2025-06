Nova Aquidauana recebe nova etapa do mutirão de limpeza urbana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza nesta semana mais um mutirão de limpeza no bairro Nova Aquidauana. A ação ocorre poucos dias após uma operação semelhante ter sido concluída no local, que voltou a apresentar acúmulo de lixo e galhos nas vias públicas.



As atividades envolvem a retirada de entulhos com o uso de caminhões e máquinas, além de equipes específicas responsáveis pela roçada e varrição das ruas. A ação integra um cronograma que será estendido a todos os bairros e vilas do município.



A prefeitura alerta que a colaboração da população é essencial para a eficácia das ações de limpeza. O descarte irregular de resíduos nas vias públicas compromete o trabalho realizado pelas equipes. A Vigilância Sanitária está atuando na fiscalização, com aplicação de notificações e, quando necessário, multas, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.558/2018. A legislação determina que o proprietário é responsável por retirar os resíduos gerados na limpeza de terrenos e quintais, não sendo permitido deixá-los nas calçadas ou vias públicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!