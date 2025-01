Nova Aquidauana será palco de evento de manobras de motos e bikes

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta sexta-feira (10), o prefeito Mauro do Atlântico recebeu em seu gabinete integrantes da Associação Moto Clube Aquidauana para tratar da realização da 2ª edição do evento "Manobras Motos e Bikes". Estiveram presentes Leonardo Calves (presidente do clube), Isac Armada (1º secretário) e o vereador Juraci Jesus.



O evento, que acontece no próximo dia 12 de janeiro (domingo), promete movimentar a Avenida Vice-prefeito Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, das 8h às 18h. Com a participação de pilotos locais e de representantes de seis cidades do Estado, a programação inclui uma estrutura preparada para garantir segurança tanto para os participantes quanto para o público.



Segurança e conscientização



Durante a reunião, o vereador Juraci Jesus destacou que o principal objetivo da Associação Moto Clube é promover a prática segura de manobras de motos e bicicletas em locais adequados. “Queremos orientar os motociclistas sobre as leis de trânsito e como praticar a modalidade de maneira responsável”, afirmou.



O prefeito Mauro do Atlântico reforçou a importância da segurança no trânsito e anunciou uma campanha educativa que será lançada pela prefeitura. “Vamos orientar motociclistas e ciclistas sobre os riscos de trafegar em alta velocidade, a importância dos equipamentos de segurança e o respeito às normas de trânsito. Essa campanha será fundamental para tornar nossas ruas mais seguras. Agradeço ao Moto Clube pelo convite para o evento, estaremos lá para prestigiar”, declarou.



Parceria



A Associação Moto Clube se colocou à disposição para colaborar na campanha de conscientização e reforçar o compromisso com um trânsito seguro e responsável em Aquidauana. Além dos representantes do Moto Clube e do vereador, a reunião contou com a presença de Welington Moresco, diretor-presidente da Fundação de Esportes (FEMA), e Alex Mello, diretor-executivo do Gabinete.



O evento "Manobras Motos e Bikes" será uma oportunidade para celebrar o esporte e também disseminar boas práticas de segurança no trânsito. A organização convida a comunidade para prestigiar a programação e conhecer mais sobre a modalidade.