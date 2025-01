Nova bolsa federal incentiva universitários de Aquidauana a se tornarem professores

Divulgação

O Governo Federal lançou o programa Pé de Meia Licenciaturas, uma iniciativa que busca atrair estudantes de alto desempenho no Enem para os cursos de licenciatura, incentivando a formação de novos professores. A proposta visa enfrentar desafios históricos da área educacional, como a evasão acadêmica e a falta de interesse pela carreira docente.



Como funciona o programa?

O Pé de Meia Licenciaturas oferece uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque imediato e R$ 350 depositados em uma poupança. Esse valor acumulado poderá ser resgatado após a conclusão do curso, desde que o estudante ingresse em uma escola da rede pública em até cinco anos.



Os candidatos podem ingressar no programa por meio do Sisu, Prouni ou Fies, e devem atender aos seguintes requisitos:



Obter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem;

Ser matriculado em cursos de licenciatura por meio de um dos programas de acesso acima.

Para manter o benefício, os estudantes precisam cumprir a carga de créditos obrigatórios de cada período, alcançar resultados acadêmicos satisfatórios e respeitar o regulamento do programa.



Por que o programa é importante?

Os dados da educação brasileira mostram que a carreira docente não tem atraído os estudantes com maior desempenho no Enem. A média de corte para licenciaturas é de 572 pontos, enquanto cursos como Direito e Medicina exigem, em média, 637 e 753 pontos, respectivamente. Além disso, a taxa de desistência nos cursos de licenciatura é alarmante: 53% nos cursos de pedagogia e 73% em física.



Essa realidade também reflete um desinteresse dos jovens pela docência. Apenas 3% dos estudantes de 15 anos desejam ser professores, conforme levantamento do PISA (OCDE, 2015).



Oportunidade para os jovens de Aquidauana

Para os estudantes de Aquidauana e região, o Pé de Meia Licenciaturas representa uma oportunidade única de transformar vidas. Além do incentivo financeiro, o programa oferece uma chance concreta de contribuir para a melhoria da educação pública, ao mesmo tempo em que reduz barreiras de acesso e permanência no ensino superior.



A proposta também tem como objetivo fortalecer a rede pública de ensino, garantindo a formação de professores qualificados e comprometidos em atender às demandas da educação básica.



Inscrições e informações

Os interessados devem alcançar a pontuação mínima exigida no Enem e ingressar em cursos de licenciatura por meio do Sisu, Prouni ou Fies. A permanência no programa depende do cumprimento das regras acadêmicas e do comprometimento com a carreira docente.



O Pé de Meia Licenciaturas é mais do que um benefício financeiro: é uma iniciativa que une vocação, mérito e responsabilidade social, oferecendo aos jovens de Aquidauana a chance de fazer a diferença na educação do Brasil.