Nova estrutura do CMA Emília Alves Nogueira será entregue nesta quinta

Registro durante as obras na nova estrutura do CMA Emília Alves Nogueira: investimento foi superior a R$ 2,3 milhões em recursos próprios do município / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta quinta-feira (27), às 16h, a inauguração da ampliação do CMA (Centro Municipal de Alfabetização) Emília Alves Nogueira, localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Nova Aquidauana.

A nova estrutura foi construída para acompanhar o aumento da demanda atendida pela unidade e fortalecer as ações de alfabetização desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino.

O espaço recebeu três novas salas de aula, além de dois banheiros completos, equipados com boxes e chuveiros, e uma ampla área de circulação coberta.

Com investimento superior a R$ 2,3 milhões em recursos próprios do município, a ampliação proporciona melhores condições de funcionamento e atendimento, com mais funcionalidade, acessibilidade e conforto para estudantes e servidores.

A inauguração integra a agenda oficial da última semana de celebrações pelo aniversário de 134 anos de Aquidauana.