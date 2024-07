Nova estrutura do Viveiro Municipal de Aquidauana vai triplicar produção de mudas

Ronald Regis / O Pantaneiro

As árvores melhoram a qualidade do ar, reduzem a temperatura durante ondas de calor, proporcionam sombra para um refrescante tereré e promovem um ambiente mais saudável e agradável para os moradores.

Por isso, Aquidauana está investindo na reforma do Viveiro Municipal. Uma nova estufa será inaugurada em breve, com o objetivo central de multiplicar espécies vegetais para que elas retornem à natureza. Isso ajudará na produção de mudas frutíferas, plantas ornamentais e espécies nativas para restaurar nascentes.

Eronilda Moreira, responsável pelo Viveiro Municipal, explica os benefícios das árvores para a cidade: “A importância é muito grande, porque sofremos com o calor. Enquanto um vizinho corta uma árvore, nós plantamos outra. Quando se corta uma árvore, fica mais quente ainda. A árvore consegue deixar o ambiente mais fresco; conforme vamos cortando, vai ficando mais quente.”

Mudas de árvores do Viveiro Municipal - Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

No ano passado, uma ventania derrubou uma árvore de grande porte do Parque da Lagoa Comprida sobre a estrutura do Viveiro Municipal, destruindo-o por completo. Muitas mudas foram danificadas e precisaram ser doadas com urgência.

Nova estufa - Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

A prefeitura logo iniciou a construção de uma nova estufa moderna para o Viveiro Municipal. Segundo a responsável, a nova estrutura vai multiplicar a produção de árvores. “Com a ampla estrutura que foi construída agora, acho que vamos multiplicar até triplicar as mudas, beneficiando a população.”

A previsão de entrega da obra é para este mês de julho.



