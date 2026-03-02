Nova etapa do MutirÃ£o Cidade Limpa de Aquidauana comeÃ§a pela Vila BancÃ¡ria

Durante a agenda, o prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou que a iniciativa tem como objetivo manter os bairros mais limpos / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu início na manhã desta segunda-feira (2) a mais uma etapa do Mutirão Cidade Limpa. A ação começou pela Praça da Vila Bancária, reunindo equipes da administração municipal, lideranças comunitárias e moradores da região para um esforço conjunto de limpeza e organização urbana.

Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Ana Saravy, Marquinhos Taxista e Sargento Cruz, além de secretários municipais, servidores e representantes da comunidade, que acompanharam o início dos trabalhos de limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos.

Durante a agenda, o prefeito Mauro do Atlântico destacou que a iniciativa tem como objetivo manter os bairros mais limpos, organizados e saudáveis para a população.

“Esse mutirão é um trabalho importante de cuidado com a nossa cidade, mas também precisa da colaboração de todos. Pedimos que os moradores ajudem colocando os materiais para coleta e mantendo os terrenos limpos, contribuindo para uma Aquidauana cada vez melhor para viver”, afirmou o prefeito.

De forma unânime, os vereadores presentes reforçaram a importância da ação e destacaram que o mutirão contribui para melhorar a qualidade de vida nos bairros, além de prevenir problemas de saúde pública. Eles também ressaltaram a importância da participação da população para que os resultados do trabalho sejam duradouros.

Cronograma e fiscalização

O Mutirão Cidade Limpa segue ao longo desta semana atendendo as vilas Bancária, Trindade e Paraíso, com serviços de limpeza urbana, poda de árvores, roçada e recolhimento de resíduos de construção, galhos e inservíveis.

É importante destacar que, visando a manutenção da limpeza nos locais atendidos, após a conclusão dos trabalhos, a equipe da Vigilância Sanitária Municipal realizará a fiscalização nos terrenos. Se necessário, serão feitas orientações, notificações e aplicação de multas, conforme prevê as Leis Municipais nº 2.557 e 2.558, ambas de 2018, que tratam, respectivamente, da limpeza e conservação de imóveis particulares e do descarte de lixo nas vias públicas.

A administração municipal reforça o pedido para que os moradores colaborem, mantendo seus quintais limpos e descartando corretamente os resíduos, contribuindo para uma cidade mais saudável para todos.

