Nova frente fria vira o jogo climático em Aquidauana e surpreende moradores

Lise Lima/ O Pantaneiro

Após dias de calor escaldante, os termômetros pareciam desafiar as leis da estação: nesta terça-feira (7), a população saiu de casa de casaco, algo impensável para muitos durante o mês de outubro. A explicação para essa virada brusca está no avanço de uma nova frente fria que alterou o cenário climático na região. Do forno ao frio: sensação térmica que surpreende “Como é que o corpo aguenta? Ontem estava 39 °C às 14 horas e hoje a cidade amanheceu com frio”, relatou Damião de Souza, vendedor na Rua 7 de Setembro. A fala expressa bem o contraste experimentado por muitos aquidauanenses: um dia marcado por calor extremo seguido por uma manhã fria. Registros recentes de cidades no entorno indicam que as máximas chegaram próximo dos 38–40 °C durante a tarde anterior à mudança. Com a passagem da frente fria, uma massa de ar mais fria ingressou sobre o estado, provocando queda acentuada nas temperaturas.

Uma frente fria é uma fronteira atmosférica que separa uma massa de ar quente (que estava atuando) de uma massa de ar mais fria que avança. Quando ela “passa” sobre uma região, desloca o ar quente, provocando redução de temperatura e, frequentemente, instabilidades como chuvas ou ventos.

Segundo previsões climatológicas elaboradas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), embora outubro tenda a registrar temperaturas acima da média em muitas regiões do Brasil, não se descarta a ocorrência de incursões de massas de ar frio que gerem quedas pontuais de temperatura, especialmente em áreas de maior altitude ou em transições entre estações.



No boletim agroclimatológico divulgado pelo INMET, o cenário previsto para setembro a novembro já alertava para a possibilidade desses “pulsos frios” em parte das regiões.



Ainda conforme análise nacional de clima para outubro, o instituto destaca que o retorno gradual das chuvas e os efeitos de sistemas frontais podem provocar variações térmicas localizadas.



Além disso, o calor intenso no início do mês é reforçado por projeções da Climatempo, que apontam para dias com picos próximos a 40 °C em estados do Centro-Oeste como Mato Grosso do Sul.

