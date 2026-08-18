Sinprecam inaugura nova sede com estrutura ampliada em Aquidauana

Nova sede do Sinprecam é inaugurada no bairro Santa Terezinha / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A nova sede do Sinprecam (Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal de Aquidauana) foi inaugurada na manhã desta terça-feira (18), durante solenidade realizada no bairro Santa Terezinha. O espaço, localizado na Rua José Ravaglia, foi reformado para ampliar as condições de atendimento, funcionamento e convivência dos servidores públicos municipais representados pela entidade.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), vereadores, representantes de entidades, secretários municipais, integrantes da diretoria do sindicato e da presidente do Sinprecam, Luciene Ribeiro Soares Albuquerque. Também participou do evento a presidente da Feserp (Federação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul), Lilian Fernandes.

Durante a solenidade, Mauro destacou a importância da nova estrutura e do diálogo entre a administração municipal, a Câmara e o sindicato. O prefeito também lembrou a participação do ex-presidente do Sinprecam, Ênio Penajo, na construção do projeto que resultou na nova sede.

Os vereadores Valter Neves (PP), Sargento Cruz (PP) e Marquinhos Taxista (PT) também ressaltaram a importância do novo espaço e afirmaram que a estrutura deverá proporcionar melhores condições para os servidores, além de reforçar a possibilidade de novas parcerias com a entidade.

Investimentos e reforma

Uma série de investimentos e parcerias viabilizou a nova sede. A Prefeitura de Aquidauana destinou R$ 214.775,86 para as obras de reforma. O espaço também recebeu uma emenda parlamentar de R$ 40 mil, destinada pela senadora Tereza Cristina (PP) com apoio do vereador Valter Neves, além de uma doação de R$ 150 mil feita pelo produtor rural Nelson Scaff.

Com os recursos, o imóvel passou por diversas intervenções para adequação dos ambientes e melhoria da estrutura. Entre as obras realizadas estão pintura, substituição de revestimentos, modernização das instalações elétricas, reforma dos muros, construção de garagem, instalação de novos portões e implantação de rampas de acesso.

Também foram reformadas a área da churrasqueira e a cozinha, enquanto o salão principal recebeu novo piso em granilite. Houve, ainda, substituição do telhamento das áreas internas.

Espaço para atendimento e convivência

Além das atividades administrativas do sindicato, a nova sede foi planejada para oferecer um ambiente de convivência aos servidores e seus familiares. Segundo Luciene, a entidade pretende continuar buscando parcerias para ampliar a estrutura e melhorar os serviços oferecidos aos associados.

O imóvel foi cedido ao Sinprecam por meio de autorização de uso concedida pela Prefeitura de Aquidauana e aprovada pela Câmara Municipal. Conforme a legislação, a área pública deverá ser utilizada exclusivamente para a instalação da sede administrativa e prestação de serviços aos servidores representados pela entidade.

A cessão tem prazo de 30 anos, garantindo ao sindicato um espaço próprio e estruturado para o desenvolvimento de suas atividades.

A presidente da Feserp destacou, durante a inauguração, a atuação do Sinprecam na defesa dos interesses dos servidores e classificou a nova sede como um espaço de acolhimento e atendimento à categoria.

O evento desta terça-feira integrou a programação oficial do aniversário de 134 anos de Aquidauana, que se estende ao longo de todo o mês de agosto.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes