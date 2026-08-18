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Aquidauana 134 anos

Sinprecam inaugura nova sede com estrutura ampliada em Aquidauana

Evento de inauguração foi realizado nesta terça-feira; espaço no bairro Santa Terezinha foi reformado com recursos públicos, emenda parlamentar e doação

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 14:09

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Nova sede do Sinprecam é inaugurada no bairro Santa Terezinha / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A nova sede do Sinprecam (Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal de Aquidauana) foi inaugurada na manhã desta terça-feira (18), durante solenidade realizada no bairro Santa Terezinha. O espaço, localizado na Rua José Ravaglia, foi reformado para ampliar as condições de atendimento, funcionamento e convivência dos servidores públicos municipais representados pela entidade.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana6

A cerimônia contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), vereadores, representantes de entidades, secretários municipais, integrantes da diretoria do sindicato e da presidente do Sinprecam, Luciene Ribeiro Soares Albuquerque. Também participou do evento a presidente da Feserp (Federação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul), Lilian Fernandes.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana3

Durante a solenidade, Mauro destacou a importância da nova estrutura e do diálogo entre a administração municipal, a Câmara e o sindicato. O prefeito também lembrou a participação do ex-presidente do Sinprecam, Ênio Penajo, na construção do projeto que resultou na nova sede.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana4

Os vereadores Valter Neves (PP), Sargento Cruz (PP) e Marquinhos Taxista (PT) também ressaltaram a importância do novo espaço e afirmaram que a estrutura deverá proporcionar melhores condições para os servidores, além de reforçar a possibilidade de novas parcerias com a entidade.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana2

Investimentos e reforma

Uma série de investimentos e parcerias viabilizou a nova sede. A Prefeitura de Aquidauana destinou R$ 214.775,86 para as obras de reforma. O espaço também recebeu uma emenda parlamentar de R$ 40 mil, destinada pela senadora Tereza Cristina (PP) com apoio do vereador Valter Neves, além de uma doação de R$ 150 mil feita pelo produtor rural Nelson Scaff.

Com os recursos, o imóvel passou por diversas intervenções para adequação dos ambientes e melhoria da estrutura. Entre as obras realizadas estão pintura, substituição de revestimentos, modernização das instalações elétricas, reforma dos muros, construção de garagem, instalação de novos portões e implantação de rampas de acesso.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana5

Também foram reformadas a área da churrasqueira e a cozinha, enquanto o salão principal recebeu novo piso em granilite. Houve, ainda, substituição do telhamento das áreas internas.

Espaço para atendimento e convivência

Além das atividades administrativas do sindicato, a nova sede foi planejada para oferecer um ambiente de convivência aos servidores e seus familiares. Segundo Luciene, a entidade pretende continuar buscando parcerias para ampliar a estrutura e melhorar os serviços oferecidos aos associados.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana7

O imóvel foi cedido ao Sinprecam por meio de autorização de uso concedida pela Prefeitura de Aquidauana e aprovada pela Câmara Municipal. Conforme a legislação, a área pública deverá ser utilizada exclusivamente para a instalação da sede administrativa e prestação de serviços aos servidores representados pela entidade.

A cessão tem prazo de 30 anos, garantindo ao sindicato um espaço próprio e estruturado para o desenvolvimento de suas atividades.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana8

A presidente da Feserp destacou, durante a inauguração, a atuação do Sinprecam na defesa dos interesses dos servidores e classificou a nova sede como um espaço de acolhimento e atendimento à categoria.

O evento desta terça-feira integrou a programação oficial do aniversário de 134 anos de Aquidauana, que se estende ao longo de todo o mês de agosto.

Nova sede do Sinprecam amplia atendimento aos servidores de Aquidauana9

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes

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