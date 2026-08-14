Nova viatura e tecnologia reforçam atendimentos do Samu em Aquidauana

Nova viatura passa a integrar a estrutura de apoio do Samu / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana entregou, nesta quinta-feira (13), uma nova viatura para reforçar a estrutura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no município. Durante a solenidade, também foram apresentados novos recursos tecnológicos que passam a integrar os atendimentos de urgência e emergência, incluindo internet via satélite, tablet para registro de ocorrências em tempo real e uma câmera instalada em uma das viaturas.

O veículo, uma Chevrolet Blazer, foi doado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e passa a integrar a estrutura de apoio do Samu, ampliando a capacidade operacional do serviço.

A caracterização da viatura para utilização pelo serviço 192 foi viabilizada por meio de um convênio entre a Prefeitura de Aquidauana, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Conselho da Comunidade da Comarca. A parceria permitiu a preparação do veículo para dar suporte às ações e aos atendimentos realizados pelo Samu.

Participaram da solenidade o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB); os vereadores Sargento Cruz (PP) e Wezer Lucarelli (PSDB); os secretários municipais Sandra Calonga (Saúde), Anderson Meireles (chefe de Gabinete), Catharine Marques (Jurídico), Mauro Marino (Esporte e Lazer), Alexandre Périco (Gestão Estratégica) e Clériton Alvarenga (Assistência Social); o coordenador municipal do Samu, Heverton Bastos; a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa; o diretor do Estabelecimento Penal Semiaberto de Aquidauana, Nelson Barreto; Elvis Moreira, representante do Estabelecimento Penal de Aquidauana; o diretor da Agência Regional do Detran de Aquidauana, Tony Lemos; o capitão Carlos Antonio Saldanha da Costa; além de integrantes do Samu e profissionais da área da saúde.

Tecnologia nos atendimentos

Além da nova viatura, o serviço passou a contar com novos recursos tecnológicos para auxiliar as equipes durante as ocorrências. Na viatura operacional 05, utilizada nos atendimentos de urgência e emergência, foi instalada uma conexão de internet via satélite Starlink.

A tecnologia amplia a possibilidade de comunicação das equipes, principalmente durante atendimentos realizados em regiões rurais ou locais onde a cobertura convencional de internet e telefonia apresenta limitações.

A viatura também recebeu um tablet para geração e registro de ocorrências em tempo real. O equipamento permite agilizar o envio, o recebimento e o acompanhamento das informações durante os atendimentos.

Outro recurso instalado foi uma câmera acoplada à viatura, ampliando as possibilidades de registro e acompanhamento das ocorrências.

Durante a solenidade, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, explicou o funcionamento da comunicação via satélite e destacou a possibilidade de utilização do recurso em regiões mais afastadas da área urbana.

Para o coordenador municipal do Samu, Heverton Bastos, a combinação entre a nova estrutura e os recursos tecnológicos representa um avanço para o serviço.

“A viatura representa mais capacidade operacional, mobilidade e integração, especialmente em grandes operações. O Samu de Aquidauana dá hoje um passo histórico ao passar a contar com conectividade via satélite por meio da Starlink, principalmente nos atendimentos em áreas rurais, onde, muitas vezes, a comunicação é falha”, afirmou.

Segundo Heverton, os novos equipamentos proporcionam melhores condições de trabalho para as equipes e aumentam a capacidade de resposta diante das ocorrências.

Reforço no atendimento

Durante o ato, o prefeito Mauro do Atlântico agradeceu aos parceiros envolvidos na chegada da viatura e destacou o trabalho realizado pelas equipes do Samu.

“Quero agradecer a todos os parceiros que contribuíram para que essa viatura chegasse ao Samu de Aquidauana. Temos uma equipe que desenvolve um excelente trabalho e, com essa nova estrutura, vamos agilizar ainda mais o atendimento à nossa população”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a utilização da tecnologia para melhorar a comunicação durante os atendimentos, especialmente em locais onde há dificuldade de conexão.

“O Executivo e o Legislativo estão tomando decisões que estão impactando de forma positiva os serviços prestados à população”, acrescentou Mauro.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, afirmou que o investimento na estrutura e na qualificação das equipes deve refletir diretamente no atendimento prestado à população.

“Todos esses investimentos na saúde, com certeza, vão salvar vidas e agilizar o atendimento da equipe do Samu. Estamos trabalhando tanto na parte operacional quanto na formação da nossa equipe, buscando cada vez mais melhorar o serviço oferecido à população”, pontuou Sandra.

Os vereadores Sargento Cruz e Wezer Lucarelli também ressaltaram a importância do reforço na estrutura do Samu, destacando a atuação do serviço no município e a necessidade de investimentos para ampliar sua capacidade de atendimento.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes