Irmã de vítima revela detalhes sobre caso que parou Aquidauana após 12 anos de espera

Descoberta de restos mortais e motocicleta após 12 anos traz reviravolta em investigação
Após mais de uma década de incertezas, o caso que abalou a região em 2014 ganha capítulos decisivos. A descoberta da motocicleta e de uma ossada humana, além de dor, um sentimento de esperança por justiça para os familiares que aguardam respostas há 12 anos.
Em entrevista à nossa equipe, a irmã de criação da Amanda desabafou sobre o longo período de espera e revelou detalhes perturbadores. Segundo o relato, o principal suspeito do crime possivelmente teria participado ativamente das buscas na época do desaparecimento — um comportamento descrito como o de um "lobo em pele de cordeiro".
Esta investigação finalmente parece estar chegando ao fim. Confira abaixo o depoimento completo e todos os detalhes sobre o desfecho deste caso:
Oportunidades
Atendimento começa as 7h e vai até 13h, de segunda a sexta-feira
Bombeiros
Um dos pacientes sofreu queda de telhado e o outro teve mal súbito com histórico cardíaco
Saúde
Aeronave da Marinha fez a interceptação na Base Naval de Ladário e paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá
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