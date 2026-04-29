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JUSTIÇA

Irmã de vítima revela detalhes sobre caso que parou Aquidauana após 12 anos de espera

Descoberta de restos mortais e motocicleta após 12 anos traz reviravolta em investigação

Felipe Benitez

Publicado em 29/04/2026 às 15:39

Atualizado em 29/04/2026 às 15:50

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Após mais de uma década de incertezas, o caso que abalou a região em 2014 ganha capítulos decisivos. A descoberta da motocicleta e de uma ossada humana, além de dor, um sentimento de esperança por justiça para os familiares que aguardam respostas há 12 anos.

O relato da família

Em entrevista à nossa equipe, a irmã de criação da Amanda desabafou sobre o longo período de espera e revelou detalhes perturbadores. Segundo o relato, o principal suspeito do crime possivelmente teria participado ativamente das buscas na época do desaparecimento — um comportamento descrito como o de um "lobo em pele de cordeiro".

Detalhes da investigação

Esta investigação finalmente parece estar chegando ao fim. Confira abaixo o depoimento completo e todos os detalhes sobre o desfecho deste caso:

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