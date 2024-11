Novembro Azul: Aquidauana realiza reunião na Aldeia Córrego Seco nesta segunda-feira

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), está realizando reuniões do Programa Bolsa Família em diversas comunidades indígenas do município. O objetivo é promover orientações importantes relacionadas ao programa, integrando as ações do Outubro Rosa e Novembro Azul, que destacam a prevenção à saúde das mulheres e homens, respectivamente.



Nesta segunda-feira (18), a reunião ocorre às 8h30, na Aldeia Córrego Seco. Durante o encontro, os beneficiários recebem informações sobre as atualizações no cadastro do Bolsa Família e orientações para garantir a manutenção dos benefícios.



A próxima reunião está agendada para o dia 21 de novembro, às 15h, na Aldeia Tico Lipú.



As ações reforçam o compromisso da gestão municipal em atender as necessidades das comunidades indígenas, promovendo a inclusão e a assistência social em locais mais distantes.



Cronograma já realizado



As reuniões começaram no dia 12 de novembro, com visitas às aldeias Morrinho, Água Branca, Ipegue e Colônia Nova. No dia seguinte, a equipe esteve no Distrito de Taunay e nas aldeias Imbirussu, Bananal e Lagoinha.



A prefeitura destaca a importância da participação de todos os beneficiários nas reuniões, pois além de informações sobre o programa, há ações educativas que reforçam cuidados preventivos com a saúde.



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social de Aquidauana.