Novembro Azul e Hiperdia reúnem pacientes em Aquidauana

Pacientes se reuniram / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (17), a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Dra. Célia Vaz de Campos Trindade, juntamente com a equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), realizaram palestras de conscientização e orientação alusivas ao “Novembro Azul”.

Aproveitando os pacientes do Hiperdia, as equipes reforçaram a importância da prevenção, de manter em dia os exames, da importância de as esposas incentivarem os esposos a procurarem ajuda e, além de falarem sobre o câncer da próstata, falaram também sobre o câncer bucal.

Participaram da ação a enfermeira Bruna Mucha, a médica Jussania Campos, a dentista Thais Penajo, e pela equipe Multidisciplinar, a psicóloga Gabriela Romero e a assistente social Cecilia Mussi.

A ESF Célia Vaz, localizada no Bairro Jardim Aeroporto, é responsável por pacientes residentes em parte da Vila Pinheiro, Bairro Arara Azul e Jardim Aeroporto I e II.

Fique atento!

O câncer de boca pode se manifestar sob a forma de feridas na boca ou no lábio que não cicatrizam, caroços, inchaços, áreas de dormência, sangramentos sem causa conhecida, dor na garganta que não melhora e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na parte interna da boca ou do lábio. Os fatores de risco incluem uso de tabaco, uso abusivo de álcool e infecção por papilomavírus humano (HPV).

O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. A próstata masculina produz um fluido seminal que nutre e transporta o esperma. Os sintomas incluem dificuldade em urinar, mas, às vezes, não há sintomas. Alguns tipos de câncer de próstata crescem lentamente. Em alguns casos, é recomendado monitoramento. Outros tipos são agressivos e necessitam de radioterapia, cirurgia, terapia hormonal, quimioterapia ou outros tratamentos.