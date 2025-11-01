Acessibilidade

01 de Novembro de 2025 • 15:02

Novembro chega com possibilidade de chuva para Aquidauana e Anastácio

O dia começa com temperaturas mais amenas pela manhã, girando em torno dos 29 °C

Da redação

Publicado em 01/11/2025 às 07:22

Atualizado em 01/11/2025 às 07:36

Neste sábado, 1º de novembro de 2025, as cidades de Aquidauana e Anastácio devem enfrentar um dia de clima instável, com céu carregado e possibilidade de tempestades no período da manhã. O dia começa com temperaturas mais amenas pela manhã, girando em torno dos 29 °C por volta das 8h, mas já teme-se uma rápida elevação para cerca de 31 °C às 9h. A partir das 10h as condições se agravam, com previsão de chuvas fortes e trovoadas, e a máxima alcançará aproximadamente 34 °C no final da manhã.

Durante a tarde, embora a chuva possa dar uma trégua, o céu permanecerá nublado, com temperaturas entre 33 °C e 34 °C. No fim da tarde e início da noite o sol não deve aparecer: uma cobertura de nuvens predominará, mantendo o clima pesado e abafado, mas sem previsão de chuvas intensas para esse período. Já ao longo da noite, o clima tende a melhorar gradualmente, com os termômetros caindo para cerca de 25-26 °C na faixa das 22h.

A orientação para quem pretende aproveitar o dia é adiar atividades ao ar livre para depois do meio-dia ou mesmo para a noite, quando a possibilidade de chuva será menor. Aproveitar a parte da tarde em ambientes externos é possível, desde que se observe a aproximação de nuvens e eventuais sinais de instabilidade.

