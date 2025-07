Novo acidente é registrado em cruzamento do Bairro Alto em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

No fim da manhã desta terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um novo acidente de trânsito no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e Antônio João, no bairro Alto, em Aquidauana.

A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. O local já havia sido palco de outro acidente horas antes, por volta das 9h05, quando duas motos se chocaram.