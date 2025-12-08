Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025

Novo bispo da Diocese de Jardim celebra hoje sua primeira missa em Aquidauana

Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 09:59

Aquidauana recebe nesta segunda-feira (8) a primeira celebração do novo bispo da Diocese de Jardim, Dom Frei Pedro Cesário Palma, após sua posse. Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do município, que ocorre no encerramento da programação do feriado religioso.

A celebração integra os atos oficiais da festa da padroeira e começa com a procissão, que terá concentração às 17h na Praça dos Estudantes e saída às 17h30 em direção à Igreja Matriz. A missa está marcada para 19h.

Com o tema “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”, a solenidade reúne fiéis, pastorais, movimentos religiosos e visitantes em um dos eventos católicos mais tradicionais da cidade. A participação do novo bispo marca um momento especial para a comunidade, que o acolhe pela primeira vez em celebração pública desde sua chegada à diocese.

A Paróquia Imaculada Conceição reforça o convite a todos os moradores para participarem da procissão e da missa festiva.

Aquidauana

Aquidauanense Anna Clara conquista vice-campeonato de judô no Peru 

