Novo bispo da Diocese de Jardim celebra hoje sua primeira missa em Aquidauana

Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição
Reprodução
Aquidauana recebe nesta segunda-feira (8) a primeira celebração do novo bispo da Diocese de Jardim, Dom Frei Pedro Cesário Palma, após sua posse. Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do município, que ocorre no encerramento da programação do feriado religioso.
A celebração integra os atos oficiais da festa da padroeira e começa com a procissão, que terá concentração às 17h na Praça dos Estudantes e saída às 17h30 em direção à Igreja Matriz. A missa está marcada para 19h.
Com o tema “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”, a solenidade reúne fiéis, pastorais, movimentos religiosos e visitantes em um dos eventos católicos mais tradicionais da cidade. A participação do novo bispo marca um momento especial para a comunidade, que o acolhe pela primeira vez em celebração pública desde sua chegada à diocese.
A Paróquia Imaculada Conceição reforça o convite a todos os moradores para participarem da procissão e da missa festiva.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ajuda
Almoço arrecada fundos para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana
Campanha arrecada doações para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana
Casal é preso por agredir e intimidar idosa de 79 anos em ms
Reconhecimento
A conquista foi celebrada pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, que representou o município durante a premiação
Aquidauana
O evento acontece no Parque de Exposições de Aquidauana e os ingressos custam R$ 40,00 com direito ao almoço com churrasco
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS