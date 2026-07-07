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Saúde

Novo Centro de Reabilitação amplia atendimento especializado em Aquidauana

Unidade reúne atendimento multiprofissional em um único espaço e realiza cerca de 1.500 atendimentos por mês

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 15:03

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Centro Municipal de Reabilitação fica no antigo prédio da Casa dos Bons Serviços / Divulgação Agecom/Thaís Mendes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), inaugurou, nesta segunda-feira (06), o Centro Municipal de Reabilitação. A unidade foi criada para ampliar e centralizar o atendimento especializado a pacientes que necessitam de acompanhamento para reabilitação física, emocional e funcional.

Instalado no antigo prédio da Casa dos Bons Serviços, na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto, o novo espaço reúne, em um único local, atendimentos que antes eram realizados de forma descentralizada, proporcionando mais praticidade aos pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde.

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A equipe é formada por aproximadamente 15 profissionais, distribuídos entre cinco especialidades - fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, nutrição e psicopedagogia. O trabalho integrado permite um atendimento multiprofissional, individualizado e voltado às necessidades de cada paciente.

Segundo a prefeitura, a unidade realiza atualmente cerca de 1.500 atendimentos por mês. Além das consultas especializadas, o centro oferece acompanhamento contínuo aos pacientes, orientação às famílias e assistência voltada à recuperação da autonomia, ao desenvolvimento funcional e à melhoria da qualidade de vida.

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Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a inauguração da unidade representa mais um investimento na saúde pública do município.

"Estamos entregando um espaço preparado para oferecer atendimento especializado, com estrutura adequada e profissionais capacitados, proporcionando mais dignidade, acolhimento e qualidade de vida para quem precisa da reabilitação", afirmou.

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A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que o espaço fortalece a rede pública de saúde ao reunir diferentes especialidades em um mesmo ambiente.

"O Centro de Reabilitação nasce com a missão de oferecer um atendimento humanizado e integrado, permitindo que nossos pacientes tenham acesso, em um único local, aos profissionais necessários para seu processo de recuperação e desenvolvimento", destacou.

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A unidade recebeu o nome da fonoaudióloga Adriana Lisboa Corrêa, em homenagem à sua trajetória profissional e à dedicação à saúde pública. A cerimônia de inauguração contou com a presença de familiares da homenageada, autoridades municipais, vereadores, secretários, servidores públicos, representantes de bairros e convidados.

Ao agradecer a homenagem, Arlinda Lisboa Corrêa, mãe de Adriana, afirmou que o reconhecimento mantém vivo o legado deixado pela filha.

"A Adriana sempre exerceu sua profissão com amor, dedicação e respeito ao próximo. Saber que seu nome estará para sempre ligado a um lugar que acolhe, cuida e transforma vidas é uma forma muito bonita de manter vivo o seu legado", declarou.

Novo Centro de Reabilitação amplia atendimento especializado em Aquidauana4

O Centro Municipal de Reabilitação funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. O atendimento é realizado mediante encaminhamento médico pela Rede Municipal de Saúde.

*Fotos: divulgação Agecom/Thaís Mendes

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