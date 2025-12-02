Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 21:42

Aquidauana conhece oficialmente novo coordenador da Defesa Civil

O ex-coordenador Mário Ravaglia, que continuará atuando como voluntário, foi homenageado e seguirá como orientador da nova gestão

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 18:40

Cláudio dos Reis Alviço assumiu o lugar de Hélio de Souza / Foto: Ryan Santos

A Defesa Civil de Aquidauana deu um passo importante na manhã desta terça-feira, dia 2, com a apresentação oficial do novo coordenador municipal, Cláudio dos Reis Alviço. O ato simbólico ocorreu no anfiteatro do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB) e reuniu autoridades civis e militares, incluindo o ex-coordenador Mário Ravaglia — que comandou o órgão por mais de 23 anos —, o comandante do batalhão, tenente-coronel Hélio Augusto Polydoro de Souza, e secretários municipais.

O evento marcou não só a transição de gestão, mas também a formalização de uma coordenação integrada entre instituições para fortalecer ações de prevenção e resposta a desastres, com foco especial em eventos recorrentes na região, como enchentes e incêndios florestais.

Cláudio Alviço, que assumiu a coordenação em setembro, vestiu pela primeira vez o colete oficial da Defesa Civil durante a cerimônia, gesto que reservou para o momento simbólico de recepção pública. “Quando me deram a missão, recebi o colete e abri mão de usá-lo até poder fazê-lo de forma simbólica, ao lado do Mário Ravaglia, que é um exemplo de profissional e pessoa”, afirmou Alviço, em entrevista ao O Pantaneiro.

Ele destacou a importância da função como um “elo de ligação” entre secretarias municipais e forças de segurança para a elaboração de planos de contingência e orientação da população em situações de risco. “A Defesa Civil é, acima de tudo, uma articuladora”, explicou.

O novo coordenador também sinalizou que buscará inspiração e parceria com a Defesa Civil de Corumbá, município referência no Estado em estrutura e atuação. “Corumbá hoje é uma grande referência. Nosso objetivo é chegar, o mais breve possível, ao nível de informação, equipamento e tecnologia que eles têm”, afirmou Alviço, revelando que uma visita técnica ao município vizinho está nos planos.

Preparação e integração

O comandante do 9º BE CMB, tenente-coronel Hélio Augusto Polydoro de Souza, reforçou a importância da coordenação prévia entre instituições. “Quando há uma calamidade, a participação do Exército é fundamental. Toda coordenação feita antes dos acontecimentos faz com que, quando ocorre de fato, estejamos melhor preparados”, disse.

Ele lembrou ainda a atuação do batalhão em emergências passadas, como a montagem de passarelas para interligar Aquidauana e Anastácio durante enchentes. “Temos meios de transposição de cursos d’água — pontes, passadeiras, balsas — que são usados em combate, mas que em situações de calamidade servem para apoiar a população.”

O ex-coordenador Mário Ravaglia, que continuará atuando como voluntário, foi homenageado e seguirá como orientador da nova gestão. “Tenho certeza que ele estará ao meu lado me orientando”, completou Alviço.

A reunião reforçou o compromisso de fortalecer a Defesa Civil municipal com planejamento, equipamentos e formação contínua, visando proteger a população e reduzir os impactos de desastres naturais cada vez mais frequentes na região pantaneira.

