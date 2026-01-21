Novo Horizonte B conquista a Copa Integração do Limão Verde

Divulgação

A equipe do Novo Horizonte B conquistou o título da Copa Integração do Limão Verde – Araribá 2026 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, em partida realizada na Aldeia Limão Verde. A competição foi encerrada nesta terça-feira (20), no campo de futebol sede da comunidade.



O torneio teve início com a participação de diversas equipes e promoveu disputas ao longo dos últimos dias, definindo os finalistas após as semifinais entre Araribá (SP) e Novo Horizonte B, de um lado, e Novo Horizonte A e Cruzeiro, de outro. A vitória garantiu ao Novo Horizonte B o título da edição 2026 da competição.



Na categoria masculina principal, os campeões recebem uma premiação total de R$ 4 mil, além de troféu e medalhas. O torneio também contou com disputas no futebol feminino, com premiação de R$ 1 mil e medalhas para a equipe vencedora, além das categorias Masculino 45+ e Masculino Sub-13, que tiveram medalhas como premiação e não exigiram taxa de inscrição.



O Torneio de Integração Limão Verde – Araribá 2026 foi organizado pela Comissão de Esportes da Aldeia Limão Verde e teve como proposta incentivar a prática esportiva e promover a integração entre as comunidades participantes.

