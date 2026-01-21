Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026 • 10:15

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Novo Horizonte B conquista a Copa Integração do Limão Verde

A competição foi encerrada nesta terça-feira (20), no campo de futebol sede da comunidade

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A equipe do Novo Horizonte B conquistou o título da Copa Integração do Limão Verde – Araribá 2026 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, em partida realizada na Aldeia Limão Verde. A competição foi encerrada nesta terça-feira (20), no campo de futebol sede da comunidade.

O torneio teve início com a participação de diversas equipes e promoveu disputas ao longo dos últimos dias, definindo os finalistas após as semifinais entre Araribá (SP) e Novo Horizonte B, de um lado, e Novo Horizonte A e Cruzeiro, de outro. A vitória garantiu ao Novo Horizonte B o título da edição 2026 da competição.

Na categoria masculina principal, os campeões recebem uma premiação total de R$ 4 mil, além de troféu e medalhas. O torneio também contou com disputas no futebol feminino, com premiação de R$ 1 mil e medalhas para a equipe vencedora, além das categorias Masculino 45+ e Masculino Sub-13, que tiveram medalhas como premiação e não exigiram taxa de inscrição.

O Torneio de Integração Limão Verde – Araribá 2026 foi organizado pela Comissão de Esportes da Aldeia Limão Verde e teve como proposta incentivar a prática esportiva e promover a integração entre as comunidades participantes.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aldeia Limão Verde define finalistas do Torneio de Integração 2026

• Limão Verde comemora hoje festa de São Sebastião

• Torneio de Integração Limão Verde Araribá 2026 movimenta a Aldeia Limão Verde 

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

Memória e Fé

Aquidauana marca os 96 anos da chegada dos redentoristas no MS

Clima

Terça-feira pode ter calor de 38ºC e chuva em Aquidauana

Aquidauana inicia ano com cursos de qualificação profissional gratuitos

Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

Oportunidade

Aquidauana inicia ano com cursos de qualificação profissional gratuitos

Publicidade

Prevenção em saúde

Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

ÚLTIMAS

Violência

Vídeo: Homem morre após troca de tiros no centro de Miranda

Flávio Adriano de Arruda Santos, conhecido como Corumbá, foi atingido por diversos tiros e não resistiu

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo