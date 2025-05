Novo juiz assume a 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O juiz de Direito Rafael Condé Tostes assumiu, na terça-feira (06), a titularidade da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana. A cerimônia de posse foi realizada em Sessão Solene na sala do Tribunal do Júri e contou com a presença de autoridades dos três poderes, representantes da sociedade civil e integrantes do sistema de Justiça.



A sessão foi presidida pelo juiz e diretor do Foro de Aquidauana, Juliano Duailibi Baungart. Antes de ser nomeado titular da 1ª Vara Cível de Aquidauana, o juiz Rafael Tostes atuava na Comarca de Anaurilândia. A comarca de Aquidauana é classificada como de segunda entrância.



Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico deu as boas-vindas ao magistrado e destacou a importância da atuação conjunta e respeitosa entre os poderes. “Aquidauana tem um povo muito receptivo e, em nome da nossa comunidade, desejo boas-vindas ao senhor e sua família. Destaco também que, como representante do Poder Executivo, buscamos manter sempre uma convivência respeitosa e institucional entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Com sua experiência na magistratura, quem ganha é a nossa população”, afirmou.



Compuseram a mesa de autoridades os juízes Juliano Duailibi Baungart, Kelly Gaspar Duarte (Vara Criminal de Aquidauana), Luciano Pedro Beladelli (diretor do Foro da comarca de Anastácio) e Rafael Condé Tostes, além do presidente da OAB/Subseção de Aquidauana, Leandro Sampaio Pereira; a promotora de Justiça Angelica de Andrade Arruda; a defensora pública Janaina de Araújo Sant’Ana; o prefeito Mauro do Atlântico e o vereador-presidente da Câmara Municipal, Everton Romero.



Também estiveram presentes os vereadores Renato Bossay e Ana Saravy; o tenente-coronel Hélio Poli, comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão; o capitão Carlos Antonio Saldanha, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana; o tenente-coronel Willian Silva Nascimento, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar; o diretor do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e Aberto, Nelson Barreto; a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher, Isabelle Sentinello; familiares, advogados, servidores da Justiça e acadêmicos de Direito.

