Novo ônibus reforça transporte escolar em Aquidauana

Veículo conta com ar-condicionado, acessibilidade, câmera de ré, sensor de estacionamento e capacidade para transportar até 30 estudantes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Moderno e equipado com ar-condicionado, acessibilidade, câmera de ré, sensor de estacionamento e capacidade para transportar até 30 estudantes, o novo veículo chega para garantir mais conforto e segurança aos alunos que utilizam o transporte escolar no município.

O transporte escolar de Aquidauana ganhou um reforço importante nesta quinta-feira (26), com a entrega de um novo ônibus escolar pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a bancada federal, durante a abertura do Pantanal Tech 2025, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), campus de Aquidauana.

A entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária municipal de Educação, professora Wilsandra de Lima Béda, e da equipe da Secretaria de Educação de Aquidauana. Além do município, Anastácio também recebeu um ônibus, entregue ao prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido) e à equipe municipal.

Para o prefeito Mauro do Atlântico, o reforço no transporte escolar representa mais um avanço no cuidado com a educação pública.

“Este ônibus escolar vai reforçar o transporte dos nossos estudantes, com mais conforto e segurança. Agradeço ao governador Eduardo Riedel e à bancada federal de Mato Grosso do Sul pelo compromisso com os municípios e por essa importante ajuda para o transporte escolar”, afirmou.

A secretária Wilsandra Béda destacou que o ônibus já está pronto para entrar em operação.

“Após os trâmites legais feitos pela nossa equipe, o veículo já será liberado e, a partir de segunda-feira (30), estará transportando nossos alunos. Isso fortalece ainda mais o compromisso da gestão com a Educação”, explicou.

Atualmente, Aquidauana conta com 56 linhas de transporte escolar, percorrendo diariamente cerca de 6.800 quilômetros para transportar aproximadamente 1.800 estudantes da área urbana e rural. O novo veículo contribuirá para reduzir a sobrecarga de linhas, manter a pontualidade das rotas e melhorar as condições de deslocamento dos alunos, principalmente nas regiões mais distantes.

