Novo Pac vai viabilizar obras que beneficiam Aquidauana

Novo PAC do governo Lula foi lançado em MS / Saul Schramm

Ontem, dia 21, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, lançou o Novo Pac (Programa de Aceleração do Crescimento) em Campo Grande, trazendo excelentes notícias para a região de Aquidauana. Com um montante de R$44,7 bilhões em recursos, este programa promete impulsionar uma série de obras de infraestrutura e melhorias em todo Mato Grosso do Sul.

Um dos projetos apresentados pela equipe do ministro a serem contemplados pelo Novo PAC é a construção da rodovia BR-419, que ligará Rio Verde do Mato Grosso a Aquidauana. Esse projeto será dividido em duas etapas, com dois lotes na primeira e quatro na segunda etapa, visando melhorar significativamente a conectividade e o desenvolvimento econômico da região.

O governador Eduardo Riedel, acompanhado dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Márcio França (Micro e Pequenas Empresas), apresentou detalhes das obras e investimentos durante o evento realizado no auditório da UEMS (Universidade Estadual de MS), na Capital.

“Hoje é dia de alegria, de celebrar importantes parcerias entre o governo do Estado e Governo Federal. Com estes investimentos, Mato Grosso do Sul ao final desse processo será outro Estado do ponto de vista de competitividade para atrair novas empresas que trazem oportunidades para as pessoas. O resultado prático é a oportunidade de emprego, de renda, de melhor qualidade de vida para as pessoas”, afirmou o governador.

Investimentos

O total de investimentos destinados ao estado de Mato Grosso do Sul é de R$ 29,1 bilhões, com recursos já alocados pelo Governo Federal. Além dos projetos de infraestrutura, o programa também abrange setores essenciais, como saúde, educação, habitação, cultura, saneamento, transporte e segurança energética.

Este anúncio representa um passo significativo na direção do desenvolvimento e progresso de Aquidauana e de todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o governador e ministros também citaram a importância das obras que vão impulsionar a Rota Bioceânica, assim como a reorganização do contrato da rodovia BR-163, para volta dos das obras a partir de 2024, e a retomada da implantação da fábrica de fertilizantes UFN3 em Três Lagoas, que vai entrar em um segundo momento no Novo PAC.

“O Novo PAC significa a volta do planejamento no curto, médio e longo prazo no Brasil. Só se constrói uma nação fazendo planejamento de Estado, na sua infraestrutura e área social. Juntos com o governo do Estado e classe empresarial podemos fazer por exemplo um mutirão de capacitação de mão de obra, para que a falta de especialistas neste ou naquele setor não seja um entrave ao desenvolvimento do PAC, atendendo a demanda específica de cada lugar”, disse o ministro Rui Costa.

Sobre os investimentos do programa, Rui Costa destacou que, para não haver atraso nas obras, será feito um monitoramento dos trabalhos. “Estamos sugerindo que nos editais de licitação já estejam previstos monitoramento por câmeras 24 horas por dia, para termos imagens diárias sobre o andamento das obras, para identificar de forma instantânea os problemas que surgirem”.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou que o PAC vai mudar a realidade do Estado. “De leste a oeste, passando de Porto Murtinho com a alça para ponte sobre o Rio Paraguai, chegando a Três Lagoas no contorno rodoviário, até a retorno das obras da BR-163 para duplicação. Isto significa atender ao interesse público”.

Obras e investimentos

Ao todo, são 255 ações com investimentos em nove eixos, entre eles inclusão digital e conectividade, saúde; educação, ciência e tecnologia, assim como infraestrutura, cidades sustentáveis, água para todos, transporte, segurança energética e inovação para indústria de defesa.

Na Saúde são obras como ampliação de unidades, assim como aquisição de equipamentos para laboratórios de Campo Grande (Lacen e Lafron), Corumbá e Ponta Porã. O Hospital Regional da Capital também será contemplado no setor de radioterapia.

Para a Educação, a fatia chegará a R$ 4,5 bilhões destinados à conclusão de creches, escolas e quadra esportivas, assim como investimentos nas universidades e hospitais universitários. Na inclusão digital está previsto internet de alta qualidade (5G) para 1.354 escolas públicas (municipais, estaduais e federais), além de contemplar unidades de saúde e rodovias federais.

Estão programadas obras de restaurações de patrimônios para apoiar o esporte e cultura do Estado. Entre elas está o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) em Campo Grande, Instituto Luiz Albuquerque, antigo Mercadão e Praça Uruguai em Corumbá. No saneamento são R$ 200 milhões para obras do sistema de abastecimento de cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, além de aldeias indígenas.

No pacote ainda estão as construções de novas moradias no Estado por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. No setor de transportes, as obras que vão contribuir para implantação da Rota Bioceânica, como a adequação da rodovia BR-267, assim como a construção do acesso à nova ponte sobre o Rio Paraguai, que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta. Neste eixo está a reforma do Aeroporto de Dourados e o contorno de Três Lagoas.