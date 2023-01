Novo presidente e vice do Conselho do Idoso de Aquidauana são nomeados

Nova mesa eleita / (Foto: Divulgação)

Aconteceu última terça-feira (17) a reunião com os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), no anfiteatro do Centro da Juventude, onde foram nomeados a nova presidência da entidade.

Participaram da reunião representantes governamentais e não governamentais do CMDPI.

“O Conselho Municipal do Idoso tem o mesmo peso que o Conselho da Criança e do Adolescente, pode conquistar também benefícios, angariar fundos e, assim, prestar serviço de qualidade para os idosos, criar mais atividades, pois a pandemia criou um caos muito grande para eles”, explicou Jeferson Pádua de Melo.

Na pauta da reunião, também aconteceu a eleição da nova presidência. Os membros do Conselho elegeram presidente o educador físico lotado na FEMA, professor Rodrigo Lubas (representante governamental) e vice-presidente, o Pr. Paulo Ely dos Santos, da AssociaçãodePastores de Aquidauana, no conselho representando as entidades não governamentais.

Para saber mais sobre os conselhos de controle social vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, todo e qualquer cidadão pode buscar informações na SAS.