Novo secretário de planejamento é empossado em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, empossou nesta quarta-feira (4), o engenheiro Robert Cacho de Barros como novo secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. A cerimônia foi realizada no gabinete e contou com a presença de secretários municipais e servidores.



Participaram do ato a primeira-dama Vera Lucia Batista; a equipe da Secretaria de Planejamento; e os secretários Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Catharine Marques (Jurídico), Alexandre Périco (Gestão Estratégica), Rosy Ribeiro (Comunicação), Anderson Meireles (Chefe de Gabinete) e Alex Mello (diretor-executivo do gabinete).



Robert Cacho de Barros tem 29 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Católica Dom Bosco e possui experiência em projetos e execução de obras de infraestrutura urbana. Ingressou na Prefeitura de Aquidauana em 2022, durante a gestão do ex-prefeito Odilon Ribeiro, atuando na fiscalização de obras e elaboração de projetos, com foco em pavimentação e drenagem.



Durante o evento, o prefeito Mauro agradeceu ao ex-secretário Ronaldo Ângelo de Almeida pelos anos de trabalho na pasta, destacando a contribuição para o desenvolvimento das obras e infraestrutura do município.



A Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas é responsável pela coordenação de projetos de infraestrutura, captação de recursos e planejamento do crescimento do município, com impacto nas áreas de mobilidade, urbanização, habitação, educação e saúde.



Em seu discurso, Robert agradeceu pela confiança e relembrou a atuação ao lado do ex-secretário Ronaldo. O novo titular reforçou o compromisso com a cidade e com a administração municipal.



Robert já atuava em projetos como a revitalização da Lagoa Comprida, substituição do madeiramento da Ponte Velha para estrutura metálica, reforma do Hospital Regional, reforma da ESF Izaura Baes, reforma do Asilo São Francisco, execução do programa Lote Urbanizado no Jardim Aeroporto, programa habitacional Moradia Precária, reforma do CMEI Valdir Cathcart, revestimento primário de estradas vicinais e obras de pavimentação asfáltica nos bairros Pinheiro, São Pedro e São Francisc

